Juventus, sin Vlahovic en Udine: el rompecabezas del ataque; Yildiz como falso nueve, el caso de David, el arma de Boga, las certezas y las dudas de Spalletti

De cara al partido de esta noche en el campo de la Udinese, correspondiente a la 29.ª jornada de la Serie A, Luciano Spalletti, entrenador de la Juventus, no ha convocado a Dusan Vlahovic: el delantero serbio aún no se ha recuperado por completo y se espera su regreso para la próxima jornada, cuando los bianconeri se enfrenten al Sassuolo.

Por su parte, Arkadiusz Milik vuelve a la convocatoria. El delantero polaco solo había sido convocado dos veces esta temporada, el 20 y el 27 de diciembre, para los partidos contra la Roma y el Pisa, aunque siempre se quedó en el banquillo.

Dada la prolongación de la ausencia de Vlahovic, ¿cómo se alineará el ataque de la Juventus en Udine? Una solución podría ser esta, en un 4-2-3-1: Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Boga; Yildiz. Entrenador: Spalletti.

Pero no se descarta del todo que, al final, Spalletti pueda optar por una solución más conservadora, volviendo a alinear a David como delantero centro, a pesar de la decepción por su actuación en el partido de la semana pasada contra el Pisa. Por detrás del canadiense jugarían Yildiz, McKennie y Conceiçao, con Boga en el banquillo.

Pero veamos en detalle la situación de cada uno de los delanteros de la Vecchia Signora.