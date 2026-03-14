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Juventus, sin Vlahovic en Udine: el rompecabezas del ataque; Yildiz como falso nueve, el caso de David, el arma de Boga, las certezas y las dudas de Spalletti

¿Qué alineación elegirá Spalletti? Los pros y los contras de todas las opciones

De cara al partido de esta noche en el campo de la Udinese, correspondiente a la 29.ª jornada de la Serie A, Luciano Spalletti, entrenador de la Juventus, no ha convocado a Dusan Vlahovic: el delantero serbio aún no se ha recuperado por completo y se espera su regreso para la próxima jornada, cuando los bianconeri se enfrenten al Sassuolo.

Por su parte, Arkadiusz Milik vuelve a la convocatoria. El delantero polaco solo había sido convocado dos veces esta temporada, el 20 y el 27 de diciembre, para los partidos contra la Roma y el Pisa, aunque siempre se quedó en el banquillo. 

Dada la prolongación de la ausencia de Vlahovic, ¿cómo se alineará el ataque de la Juventus en Udine? Una solución podría ser esta, en un 4-2-3-1: Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Boga; Yildiz. Entrenador: Spalletti.

Pero no se descarta del todo que, al final, Spalletti pueda optar por una solución más conservadora, volviendo a alinear a David como delantero centro, a pesar de la decepción por su actuación en el partido de la semana pasada contra el Pisa. Por detrás del canadiense jugarían Yildiz, McKennie y Conceiçao, con Boga en el banquillo.

Pero veamos en detalle la situación de cada uno de los delanteros de la Vecchia Signora. 

  • YILDIZ, EL FALSO NÚMERO 9

    En el último partido contra el Pisa, Spalletti pudo observar de cerca la versatilidad de Kenan Yıldız, al que alineó en la segunda parte en una posición inédita como falso nueve. Tras la sustitución de Jonathan David y la entrada de Jérémie Boga, el número 10 bianconero pasó a ocupar el centro del ataque. El talento turco respondió con una actuación brillante: primero, la asistencia perfecta para el remate de cabeza de Andrea Cambiaso que desbloqueó el partido; luego, el gol propio con un preciso disparo de derecha al ángulo.

    Gracias al éxito de este experimento, también contra el Udinese Yildiz podría jugar como falso nueve, y esta vez desde el principio. Pero hay que prestar atención a las palabras pronunciadas por Spalletti tras el Juventus-Pisa: «Hay momentos del partido en los que Yildiz marca, pero los espacios ya están abiertos, el equipo ya iba ganando. A Kenan le resulta más fácil partir desde la banda, además le gusta más partir desde ahí. Y además sufre un marcaje diferente en la banda, distinto al que recibe cuando juega por el centro. Con un delantero centro sería mejor también para él, que no recibiría esos golpes». Palabras que harían pensar en un Yildiz en su posición natural por la izquierda, con libertad para recortar hacia el centro, y menos en la hipótesis de ver al turco en la posición de delantero centro.  

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  • DAVID, ¿OTRA OPORTUNIDAD?

    Todas las miradas están puestas también en Jonathan David. El delantero canadiense no convenció en el último partido contra el Pisa y fue sustituido en el descanso, pero podría tener otra oportunidad desde el primer minuto. El objetivo es romper una sequía que dura desde el 1 de febrero, día en que marcó su último gol contra el Parma. Volver a ver puerta en Udine podría cambiar no solo el final de temporada de la Juventus, sino también el momento personal del exjugador del Lille OSC. 

    Sin contar con el próximo regreso de Vlahovic, que, en cualquier caso, le quitará espacio y minutos a David. 

  • ¿BOGA, UN PARTIDO EN MARCHA?

    Entre los aspectos más positivos del último partido destacó sin duda Jérémie Boga. Tras salir en la segunda parte sustituyendo precisamente a David, el marfileño aportó nueva energía al juego ofensivo de la Juventus. Alineado por la banda izquierda, Boga tuvo un impacto inmediato: tras la asistencia a Pierre Kalulu contra la Lazio, llegó también su segundo gol consecutivo. Primero, la espléndida volea contra la Roma; luego, el gol definitivo contra el Pisa con una jugada individual que sentenció el resultado en el 4-0.

    Unas actuaciones que no han pasado desapercibidas. Contra el Udinese no se descarta que Spalletti pueda alinearlo desde el primer minuto, pero su capacidad para romper los partidos al salir desde el banquillo haría pensar más bien en que empiece desde allí y entre más adelante. Las palabras de Spalletti tras el Juve-Pisa, en este sentido, lo dicen todo: «Tiene calidad, pero a veces es un poco blando, debe ser más decidido, más agresivo. El banquillo no es una sala de espera, es un trozo más de campo. En el fútbol, hoy en día, entra quien hace daño en el momento clave del partido».

  • CONCEICAO, UN PUNTO DE REFERENCIA

    Por el contrario, no hay dudas sobre Francisco Conceicao, que siempre ha estado entre los mejores en el campo en los últimos partidos de la Juventus. El extremo portugués será titular contra el Udinese y jugará por la banda derecha en el 4-2-3-1 diseñado por Spalletti. Es un pilar fundamental en el esquema ofensivo bianconero, llamado una vez más a aportar imprevisibilidad y calidad en el uno contra uno.

  • OPENDA Y ZHEGROVA, TITULARES... EN EL BANQUILLO

    Y, por último, además del reincorporado Milik, que, salvo sorpresas, se quedará en el banquillo en Udine, está el caso de Lois Openda. El belga, quizás el jugador más decepcionante de toda la plantilla de la Juventus esta temporada, es ya la última opción de Spalletti en la rotación del ataque. Lo mismo puede decirse de la otra gran decepción de la temporada bianconera, Edon Zhegrova

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