Juventus y Genoa negocian intensamente para que Jeff Ekhator pase a laJuventus; a cambio, el Genoa ficharía a David Puczka, lateral que marcó 10 goles la temporada pasada con la Juventus Next Gen. El jugador, del agrado del director deportivo de la Juve (y exjugador del Génova) Marco Ottolini, del nuevo consejero delegado Giovanni Carnevali y del técnico Luciano Spalletti, El joven, nacido en 2006, ha jugado 57 partidos con el Genoa y marcado 5 goles. En la Juve ven en él unjugador con gran margen de crecimiento y piezaclave de un futuro bloque italiano.
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Juventus sigue negociando por Ekhator: últimas noticias y por qué interesa a los bianconeri
NO HAY ACUERDO PARA EL GENOA
Giovanni Daffara, cedido por la Juventus al Parma, no participará en la operación. El fichaje del portero nacido en 2004 ya está cerrado; esta tarde llegó a Collecchio para someterse a los reconocimientos médicos. La Juventus y el Parma han acordado su traspaso al Tardini. El portero, que brilló la temporada pasada en la Serie B con el Avellino y alcanzó los play-offs (eliminado por el Catanzaro), ya se sometió a las revisiones médicas en Collecchio. Formado en el Biellese y en la cantera bianconera, llega al Parma con un traspaso definitivo de 5 millones de euros, sin opción de recompra. Tras semanas de negociaciones, el acuerdo es oficial: el guardameta está listo para debutar en la Serie A con la camiseta gialloblù.