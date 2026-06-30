Giovanni Daffara, cedido por la Juventus al Parma, no participará en la operación. El fichaje del portero nacido en 2004 ya está cerrado; esta tarde llegó a Collecchio para someterse a los reconocimientos médicos. La Juventus ha acordado su traspaso al Parma. El portero,que brilló la temporada pasada en la Serie B con el Avellino y alcanzó los play-offs (eliminado por el Catanzaro), ya se sometió a las revisiones médicas en Collecchio. Formado en el Biellese y en la cantera bianconera, ficha por el equipo de Cuesta en un traspaso definitivo de 5 millones de euros, sin opción de recompra. Tras semanas de negociaciones, el acuerdo es oficial: el guardameta está listo para debutar en la Serie A con la camiseta gialloblù.







