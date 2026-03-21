Juventus-Sassuolo, polémica por el penalti: según Marelli, fue correcto sancionar la mano de Idzes sobre Vlahovic; el motivo

Estas son las palabras de Marelli sobre la revisión del VAR en el minuto 84 del Juve-Sassuolo.





«El brazo izquierdo de Idzes estaba completamente fuera de la línea de la cabeza en el remate de cabeza de Locatelli; hay que evaluar si hubo contacto y si es sancionable. Se ha comprobado que hubo contacto con el brazo. Para dejar claro que hubo contacto, mostraron la imagen frontal».





Como se ha dicho, la jugada no alteró el resultado, ya que Locatelli, al lanzarse desde el punto de penalti, se dejó hipnotizar por Muric.