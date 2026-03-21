Siguen las polémicas por las decisiones arbitrales, también en el Juventus-Sassuolo, partido disputado el sábado por la noche correspondiente a la trigésima jornada y que terminó 1-1. Se ha cuestionado el penalti a favor de los bianconeri, pitado por una mano en los últimos minutos del partido y que luego falló Locatelli. Este es el análisis del penalti por parte del exárbitro Luca Marelli, ahora comentarista arbitral de DAZN.
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Juventus-Sassuolo, polémica por el penalti: según Marelli, fue correcto sancionar la mano de Idzes sobre Vlahovic; el motivo
Estas son las palabras de Marelli sobre la revisión del VAR en el minuto 84 del Juve-Sassuolo.
«El brazo izquierdo de Idzes estaba completamente fuera de la línea de la cabeza en el remate de cabeza de Locatelli; hay que evaluar si hubo contacto y si es sancionable. Se ha comprobado que hubo contacto con el brazo. Para dejar claro que hubo contacto, mostraron la imagen frontal».
Como se ha dicho, la jugada no alteró el resultado, ya que Locatelli, al lanzarse desde el punto de penalti, se dejó hipnotizar por Muric.
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