Juventus-Sassuolo, las notas de CM: ¡Qué errores los de Bremer y Locatelli! Grosso, un milagro; Muric, insuperable

Perin 6: De un pase suyo como director de juego surge la jugada del 1-0; en el gol de Pinamonti no parece tener ninguna responsabilidad en particular





Kalulu 6: En los últimos compases aumenta su intensidad y coloca algunos balones al centro que dan lugar al penalti fallado por Locatelli y a otras situaciones de peligro.





Bremer 5: Desde hace ya algunos partidos parece poco brillante y por debajo de su mejor forma. No eran solo impresiones, el movimiento con el que Pinamonti le deja en ridículo lo demuestra.





Kelly 6: Es el que mejor se desenvuelve en la zaga; cuando el Sassuolo se acerca por su banda, se ve obligado a girarse y buscar otros espacios.

A partir del minuto 80, Vlahovic 6: Vuelve, entra y consigue un penalti. Bienvenido de nuevo.





Cambiaso 5,5: Con el balón en los pies no es que invente nada memorable, pero lo peor llega en fase defensiva cuando Volpato, más de una vez, lo deja clavado.

A partir del minuto 60, Miretti 6: Aporta mayor fluidez al juego.





McKennie 5: En medio del mar de complicaciones que la Juve se ha creado esta noche, él está desorientado y sin ritmo para salir de ahí e intentar sacar al equipo.





Locatelli 5: Pesaba casi tanto como el de Venecia el año pasado, pero esta vez lo falla estrepitosamente. No es por estos detalles por lo que se juzga una actuación que, de todos modos, por los muchos errores no alcanza la nota de aprobado.





Thuram 5,5: Empieza bien y parece abrir un abanico de posibilidades para la Juventus en el centro del campo con sus incursiones. Luego se desinfló, se encogió sobre sí mismo en la búsqueda constante de la jugada decisiva que, sin embargo, o no llega o es rápidamente repelida por el Sassuolo.

A partir del minuto 60, Koopmeiners 5,5: No fue una entrada memorable, justo cuando hacía falta cambiar de ritmo.





Conceicao 6,5: El más peligroso, incluso cuando a su alrededor no parece moverse nada más. Suya es la asistencia a Yildiz, suyas son una serie de ocasiones creadas y no aprovechadas ni por él mismo ni por sus compañeros.

A partir del minuto 87, Zhegrova sin nota.





Boga 6: Lo intenta y casi consigue desbaratar los planes y ser decisivo, pero siempre le falta algo

Desde el 80' Milik 6: 665 días después vuelve a saltar al campo, quién sabe si realmente puede ser un nuevo comienzo.





Yildiz 6: El gol es un destello en un partido que, sin embargo, presenta más zonas oscuras





Spalletti 5,5: La Juventus pierde puntos muy importantes y, antes de encajar el gol del empate, da la sensación de que entra subestimando la importancia del partido.