Juventus-Sassuolo, las notas de CM: ¡Qué errores los de Bremer y Locatelli! Grosso, un milagro; Muric, insuperable

Muric 7,5: Decisivo en los momentos finales del partido, salva al equipo en más de una ocasión.
Walukiewicz 6,5: Cuando Yildiz le marca, se ve en apuros, pero eso solo ocurre en contadas ocasiones. Por lo demás, se muestra atento y arriesga poco.
Idzes 6,5: Aporta peso y solidez a la zaga negroverde; buena actuación defensiva, aunque tuvo mala suerte en la jugada del penalti
Muharemovic 6,5: No, no le tiemblan las piernas ante uno de sus mejores amigos, Yildiz; ni ante su antiguo equipo, que, quién sabe, podría volver a serlo en un futuro próximo. No, no piensa en eso y hace lo suyo, frenando incluso algunas incursiones peligrosas.
García 5,5: En la jugada del 1-0, Conceicao se lo come con las patatas, y no es la única ocasión en la que se ve en apuros en el uno contra uno con el portugués, ni mucho menos. Un duelo que se repite en varias ocasiones y del que el 7 bianconero suele salir victorioso.
Bakola 5,5: En general, su actuación también sería positiva, de esas que te hacen decir que el chico nacido en 2007 ha aprovechado al máximo la oportunidad que se le ha presentado. Pero hay un pero. En la jugada del 1-0 pierde el marcaje de Yildiz, que le engaña con un movimiento en contra, y este es un error decisivo en el desarrollo del partido.
Desde el minuto 67, Laurientè 6: Da brío al Sassuolo y echa una mano atrás
Vranckx 5,5: Poco móvil y reactivo, los jugadores de la Juventus que pasan por su zona parecen tener demasiado fácil superarlo.
A partir del minuto 80, Iannoni sin nota
I. Kone 6: Menos presente en el juego y, sobre todo, menos preciso que en otras ocasiones, pero mejora con el paso del tiempo.
Berardi 7: Ágil y peligroso, pone en aprietos a la línea izquierda de la Juventus hasta hacerla colapsar en la jugada del 1-1, que lleva su firma en la casilla de asistencias.
Pinamonti 7: Se adormiló y falló, hasta que se despertó muy lúcido al comienzo de la segunda parte, se desmarcó de Bremer y marcó el gol del 1-1.
A partir del 80' Nzola sv
Volpato 7: Entre los mejores de los suyos, aunque a veces se pierde en un vaso de agua. Pero, en general, da la sorpresa y se presenta como el comodín del juego ofensivo del Sassuolo; suyo fue el pase a Berardi en la jugada del 1-1.
Desde el 67' Lipani 6: Una buena entrada
Entrenador Grosso 8: Con una semana de trabajo trastocada y un caso delicado que gestionar, vuelve a Turín y pone en aprietos a la Juventus. Felicidades a él y a todo el Sassuolo.