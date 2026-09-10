Juventus: Sarr acelera de cara al Sassuolo, el estado de McKennie y Cambiaso

La Juventus sigue entrenándose de cara al partido del domingo por la noche a domicilio contra el Sassuolo. Las buenas noticias para Luciano Spalletti llegan de Pape Sarr, que por primera vez desde su llegada ha completado parte de la sesión con el grupo. El centrocampista senegalés está superando algunas molestias leves que arrastraba del Tottenham y podría estar en condiciones de responder de forma positiva a su primera convocatoria desde que llegó a la Continassa. Weston McKennie y Andrea Cambiaso, en cambio, se entrenaron al margen y su recuperación de cara al partido del Mapei Stadium es más difícil.





Sarr podría llegar a tiempo para entrar en la convocatoria para el partido del domingo, mientras que el estadounidense y el carrilero siguen siendo seria duda para el Sassuolo y podrían reaparecer para el partido del próximo jueves en la Europa League contra el Nijmegen.