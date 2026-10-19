Saltan chispas en la Juventus. Tras la debacle en casa ante la Lazio, los trapos sucios se lavaron ante las cámaras: uno de los líderes del grupo, Gleison Bremer, arremetió contra sus compañeros. Una intervención del brasileño que tampoco gustó demasiado a Luciano Spalletti que le respondió, también ante los periodistas. Esto fue lo que pasó.
Juventus, saltan chispas entre Bremer y Spalletti: «La gente se esconde», arremete el defensa. El entrenador: «Está metido hasta el cuello, que hable bien»
Uno de los peores sobre el terreno de juego, pero también uno de los pilares del vestuario, el defensa brasileño había declarado ante los micrófonos de Sky Sport: «¿Que si el entrenador no puede llegar a todas partes y nosotros, los jugadores, no ponemos nada de nuestra parte? Tienes razón en lo primero que has dicho: el entrenador da indicaciones, pero al final somos nosotros quienes salimos al campo. Sin embargo, somos 11 jugadores más 5 cambios. No puedo cargar con todos; puedo hablar, echar una mano, pero cada uno tiene su carácter y yo solo puedo llegar hasta cierto punto. Algunos tienen más carácter y otros menos; hay quien oye los pitos y quizá tiene miedo. Si lo comparas con la Juventus de hace unos años, es diferente, y eso pesa. ¿Que si quiero decir que hay alguien a mi lado a quien le falta personalidad? Sí, sí, eso he dicho, pero no estoy señalando a los chicos con el dedo: cada uno tiene su carácter, también hay muchos nuevos y hay quien se esconde un poco cuando las cosas van mal».
Pocos minutos después, también ante Sky, compareció Spalletti, a quien le trasladaron las duras palabras del exjugador del Torino. Así respondió: «¿Bremer dice que hay quien se esconde ante los abucheos? Bremer debe responder y conviene que haga sus propios análisis, pero él está implicado en el partido de esta noche, igual que yo, que hoy también estaba en la grada. Está implicado; antes de hablar del equipo, cada uno debe hablar de sí mismo. En mi análisis, por la gestión que nos ha llevado a disputar el partido de esta noche, primero tengo que hacerme preguntas y encontrar respuestas. Sería demasiado fácil culpar a otras cosas. ¿Que si las palabras de Bremer pueden sacudir? Por supuesto que sí, pero entonces yo también puedo decirlo. Ahora bien, Bremer no queda al margen de la actuación del equipo: él también está implicado hasta el cuello».
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