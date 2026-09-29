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Carnevali Juventus 16 9Getty Images
Emanuele Tramacere
Traducido por

Juventus, rojo en balance de unos 60 millones: la prioridad es reducir los costes, basta de ampliaciones de capital por parte de Elkann

Juventus

Las cuentas de la Juventus siguen en dificultades. Pesan la falta de ingresos de la Champions League y la reducción del player trading.

El final del mes de septiembre y el inicio del mes de octubre es, históricamente, el momento más delicado del año a nivel económico-financiero. Los clubes se encuentran, de hecho, teniendo que gestionar el cierre y la aprobación de las cuentas cerradas a 30 de junio y que marcan el estado de salud de las propias entidades de cara al futuro.

Y también este año, en la Juventus, habrá un nuevo consejero delegado al frente de este proceso, con Giovanni Carnevali que, ahora más que nunca, deberá dejar clara cuál es la línea marcada por la propiedad en la gestión del club. Según lo informado por Tuttosport, la base de la que partirá no será sencilla de gestionar dado que, aunque solo sea una estimación, los números rojos en las cuentas deberían situarse en cifras importantes.


  • ROJO DE CERCA DE 60 MILLONES

    En comparación con la temporada 2023-2024, cerrada con un agujero de 199 millones, las cuentas están obviamente remontando, pero el déficit que se registrará en este balance 2025/2026 no será contenido.

    De hecho, se perfila la confirmación de los -60 millones de euros (la horquilla va de -58 a -63 millones) de la pasada temporada, un freno al proyecto de regreso diseñado por la propiedad en el plan estratégico con vencimiento inicialmente en 2026, pero ya ampliado y aplazado varias veces.

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  • ALTO A LAS AMPLIACIONES DE CAPITAL

    Siempre según Tuttosport, de hecho, desde la propiedad ha llegado el freno a la voluntad de poner e inyectar liquidez en las cuentas. La última ampliación de capital data de 2025, y es la 4.ª en los últimos años tras las de 2019, 2021 y 2023.


    En esencia, John Elkann ha abierto la cartera para arreglar las cuentas de la Juventus una vez cada dos años en los últimos 7 y, a día de hoy, ya no existe la voluntad de llevar a cabo otra recapitalización.

  • Fair Play de la UEFA y objetivo de reducción de costes

    ¿Por qué las cuentas están tan en negativo? Obviamente pesan los resultados sobre el campo, los acuerdos comerciales y, sobre todo, la reducción en el apartado de Player Trading (plusvalías y ventas), pero lo que más preocupa es la perspectiva de futuro para la próxima temporada.


    Sobre las cuentas de 2026/27 pesará la no clasificación para la Champions League y sus ingresos, pero también la multa potencial (y la consiguiente provisión) por la violación de la Football Earnings Rule con la UEFA, de un máximo de 20 millones de euros.


    En esencia, a Carnevali se le pedirá que siga reduciendo los costes (-20 millones respecto a 2024/25 ya en este balance), pero también que compense los ingresos no percibidos. Repartir costes importantes de amortizaciones y salarios será una de las prioridades, pero no la única. Volver a clasificarse para la próxima Champions League será, de hecho, aún más importante.


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