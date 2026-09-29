El final del mes de septiembre y el inicio del mes de octubre es, históricamente, el momento más delicado del año a nivel económico-financiero. Los clubes se encuentran, de hecho, teniendo que gestionar el cierre y la aprobación de las cuentas cerradas a 30 de junio y que marcan el estado de salud de las propias entidades de cara al futuro.

Y también este año, en la Juventus, habrá un nuevo consejero delegado al frente de este proceso, con Giovanni Carnevali que, ahora más que nunca, deberá dejar clara cuál es la línea marcada por la propiedad en la gestión del club. Según lo informado por Tuttosport, la base de la que partirá no será sencilla de gestionar dado que, aunque solo sea una estimación, los números rojos en las cuentas deberían situarse en cifras importantes.



