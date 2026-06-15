Juventus: reunión entre Carnevali y el equipo financiero para definir las estrategias de mercado. Sorloth y Dibu Martínez, posibles fichajes

Habrá fichajes: lo primero, un delantero. Sorloth, del Atlético, sigue siendo opción, pero, según La Gazzetta dello Sport, antes se intentará de nuevo fichar a Vlahovic. En las próximas horas se evaluará el margen para dar la vuelta al guion y cerrar un “Dusan-bis”: Carnevali hablará con el padre, Milos, o con el propio jugador y luego sacará conclusiones. En la portería, Dibu Martínez sigue como prioridad y sus agentes negocian para que el Aston Villa baje sus 10 millones de petición.