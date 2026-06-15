Giovanni Carnevali, exdirectivo del Sassuolo y nuevo director general de la Juventus, regresa hoy al trabajo tras unos días de descanso en Forte dei Marmi. En la Continassa mantendrá sus primeras reuniones operativas. Según Tuttosport, se reunirá con el área financiera para conocer la situación económica del club y el margen de maniobra en el mercado. La ausencia en la próxima Liga de Campeones obliga a actuar con cautela, además de definir el acuerdo de liquidación con la UEFA, que impondrá ciertas restricciones.
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Juventus: reunión entre Carnevali y el equipo financiero para definir las estrategias de mercado. Sorloth y Dibu Martínez, posibles fichajes
PRIMER OBJETIVO: VENDER
La Juventus necesita liquidez antes de fichar, así que debe vender jugadores. Carnevali, experto en traspasos, liderará la operación. Varios futbolistas pueden salir: desde Di Gregorio hastaCambiaso, Koopmeiners o Thuram. Desde Di Gregorio hasta Cambiaso, de Koopmeiners a Thuram, y en la delantera, con Milik, Openda y David, todos podrían salir. La incógnita es Bremer: no está en el mercado, pero una oferta atractiva podría cambiarlo.
SORLOTH Y MARTÍNEZ SIGUEN EN PIE
Habrá fichajes: lo primero, un delantero. Sorloth, del Atlético, sigue siendo opción, pero, según La Gazzetta dello Sport, antes se intentará de nuevo fichar a Vlahovic. En las próximas horas se evaluará el margen para dar la vuelta al guion y cerrar un “Dusan-bis”: Carnevali hablará con el padre, Milos, o con el propio jugador y luego sacará conclusiones. En la portería, Dibu Martínez sigue como prioridad y sus agentes negocian para que el Aston Villa baje sus 10 millones de petición.