Federico Gatti puede dejar la Juventus. Según escribe Alfredo Pedullà el central ex del Frosinone es una primera opción del Oporto, que ha hecho un primer intento, rechazado de inmediato por Carnevali. La fórmula, cesión con opción de compra, no gusta a la Juventus. No se descartan nuevas propuestas de aquí al sábado 5 de septiembre, cuando cerrará el mercado en Portugal. El número 4 ha entendido que con Spalletti las opciones de jugar son limitadas, por eso querría reunirse con Farioli. Probar una experiencia en el extranjero, para volver también a la carrera por la selección italiana.
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Juventus: rechazada la primera oferta del Oporto por Federico Gatti. Siguen en pie las opciones de Galatasaray y Arabia Saudí
QUIÉN QUIERE A GATTI
La Juventus quiere hacer caja, por eso a día de hoy solo se abre a una cesión con obligación de compra o a un traspaso a título definitivo. Sobre el defensa también hay un fuerte interés del Galatasaray y de un club de la Saudi Pro League. Su salario es de 3,1 millones de euros netos, correspondientes a más de 5,7 millones de euros brutos. En conjunto, el coste anual del jugador -escribe Calcio e Finanza - ha subido a más de 6,6 millones de euros.
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