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Gianluca Minchiotti
Traducido por

Juventus, Ravanelli ensalza a Zhegrova: «Un fenómeno; si encuentra continuidad, es el jugador más fuerte, rompe los partidos»

Juventus
E. Zhegrova
F. Ravanelli
Serie A

Fabrizio Ravanelli, exdelantero de la Juventus entre 1992 y 1996 (160 partidos y 68 goles, un Scudetto, una Champions League, una Copa de la UEFA, una Coppa Italia y una Supercopa italiana), entrevistado por Tuttosport habla sobre la Juventus actual, deteniéndose en particular en tres jugadores: Zhegrova, Kolo Muani y Licina (este último, cedido al Cremonese).


SOBRE ZHEGROVA

"Hablé con él ayer y le dije que es un fenómeno y que lo que hace en los entrenamientos y con Kosovo, lo tiene que hacer en la Juventus en los partidos. Si encuentra continuidad, es el jugador más fuerte, rompe los partidos. Para mí tiene potencial para 10 goles, pero sobre todo en el último pase. Cuando llega a los últimos 20 metros se vuelve devastador y ve la jugada. Fue juzgado cuando no estaba bien. Hoy está bien y marca la diferencia, y espero que pueda hacerlo en Cagliari".


  • Sobre Kolo Muani

    "Yo estoy en el carro de los 15 goles, me gusta muchísimo y me alegra que esté en la Juventus. Puede hacerlo muy bien, le aconsejo que analice el último partido de liga. También contra el Atalanta, cuando dio aquella buena arrancada y luego se encontró ante Carnesecchi, falló el gol por el gesto técnico. Acordémonos de cómo Spalletti mejoró a Osimhen desde el punto de vista técnico, todo el trabajo que hizo con él. ¿Qué le diría a Kolo Muani para motivarlo? Que siga jugando como en los dos últimos partidos y que tenga claridad de cara a portería, sin dejarte llevar por el frenesí del gol que no llegó. Nosotros, los delanteros, podemos no marcar durante cinco partidos y luego, una vez desbloqueados, hacer 5-6 seguidos. Debe estar tranquilo y estoy convencido de que en Cagliari marcará".


  • SU LICINA

    «Cuando lo vi en Australia noté cualidades importantes, pero todavía estaba asustado a nivel de personalidad. Desde que se fue a la Cremonese se ha liberado de la presión de la camiseta de la Juventus y estoy convencido de que el próximo año puede estar listo, porque la Serie B te hace crecer muchísimo. Sus cualidades están a la vista de todos, puede ser el líder de la Cremonese y puede llevarla a la Serie A. Y estoy convencido de que después puede ser un valor para la Juventus».

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