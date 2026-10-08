Juventus, Ravanelli ensalza a Zhegrova: «Un fenómeno; si encuentra continuidad, es el jugador más fuerte, rompe los partidos»

Fabrizio Ravanelli, exdelantero de la Juventus entre 1992 y 1996 (160 partidos y 68 goles, un Scudetto, una Champions League, una Copa de la UEFA, una Coppa Italia y una Supercopa italiana), entrevistado por Tuttosport habla sobre la Juventus actual, deteniéndose en particular en tres jugadores: Zhegrova, Kolo Muani y Licina (este último, cedido al Cremonese).





SOBRE ZHEGROVA

"Hablé con él ayer y le dije que es un fenómeno y que lo que hace en los entrenamientos y con Kosovo, lo tiene que hacer en la Juventus en los partidos. Si encuentra continuidad, es el jugador más fuerte, rompe los partidos. Para mí tiene potencial para 10 goles, pero sobre todo en el último pase. Cuando llega a los últimos 20 metros se vuelve devastador y ve la jugada. Fue juzgado cuando no estaba bien. Hoy está bien y marca la diferencia, y espero que pueda hacerlo en Cagliari".



