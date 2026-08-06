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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus, ¿qué falta en el mercado? Entre Suzuki, Lucumí y el sustituto de Vlahovic: el análisis línea por línea

Juventus
Fichajes
Z. Suzuki
Jhon Lucumí

La Juventus cuenta actualmente con una plantilla amplia, de 28 jugadores, pero con carencias evidentes en algunas posiciones

A tres semanas y media del cierre del mercado, analizamos línea por línea la plantilla de la Juventus, intentando entender dónde están las carencias más grandes, tanto a nivel numérico como de calidad.


Como premisa, recordamos cuáles han sido hasta este momento los movimientos del mercado de la Juventus, tanto de llegadas como de salidas.


FICHAJES: Ekhator (d, Genoa), Celik (d, Roma), Alajbegovic (d, Bayer Leverkusen), Kolo Muani (d, Paris Saint-Germain).


SALIDAS: Vlahovic (d, libre), Kostic (c, libre), Openda (d, Lyon), Rouhi (d, Carrarese), Pedro Felipe (d, Racing Santander), Adzic (c, Sassuolo), Joao Mario (d, Fiorentina)



  • PORTEROS

    Desde el punto de vista numérico, la Juventus tiene tres porteros: Di Gregorio, Perin y Pinsoglio. El problema es que el segundo y el tercero (Perin y Pinsoglio) terminan contrato dentro de un año, y el titular, Di Gregorio, con contrato hasta 2029, no convence ni a Spalletti ni al club, y es casi un separado en casa, también a la luz del clamoroso caso que, en el mes de julio, tuvo como protagonista a su agente. Hasta ahora, la Juventus no ha conseguido encontrarle ni una salida a Di Gregorio ni un nuevo portero titular. Los principales objetivos, Alisson y el Dibu Martínez, se han esfumado; otras soluciones (como Vicario) no terminan de convencer. La última idea es la de fichar a Suzuki cedido por el Paris Saint Germain, si el club francés comprara al japonés al Parma.



    • Anuncios

  • DEFENSAS

    También aquí, desde el punto de vista numérico, las plazas están cubiertas. Las parejas para una defensa de cuatro, de derecha a izquierda, son: Kalulu y Celik, Bremer y Gatti, Kelly y Rugani, Cambiaso y Cabal. Pero también aquí, como en el caso de los porteros, la calidad de algunos intérpretes no convence a Spalletti. Para el tipo de juego que el técnico toscano tiene en mente para su equipo, por ejemplo, un jugador como Lucumí sería más funcional que Gatti: el defensa del Bolonia está acostumbrado a jugar una decena de metros más adelantado que el ex del Frosinone y es más hábil en fase de salida de balón, mientras que Gatti da lo mejor de sí en un bloque bajo y al hombre.


  • Centrocampistas

    Considerando como sistema de partida el 4-2-3-1, la Juventus actual tiene demasiados centrocampistas centrales en la plantilla, hasta siete: Locatelli, McKennie, Thuram, Koopmeiners, Miretti, Douglas Luiz y Arthur. Los tres primeros son casi intocables, mientras que por Koopmeiners y Miretti la Juventus está dispuesta a escuchar ofertas. Por último, los dos brasileños representan una incógnita: en teoría, serían los dos primeros candidatos a salir, pero sorprendentemente uno de los dos al final podría incluso quedarse. Después de años, sin embargo, sigue faltando un organizador que pueda intentar la hazaña de repetir las gestas de Pirlo primero y de Pjanic después. También aquí, como en las líneas anteriores, se puede repetir el mismo estribillo: los jugadores son muchos, la calidad, en cambio, no es muy alta.



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  • DELANTEROS

    También en el sector ofensivo hay una gran abundancia a nivel numérico: para las cuatro plazas de ataque del 4-2-3-1, los jugadores disponibles hoy son nada menos que 10: Alajbegovic, Kolo Muani, Ekhator, Nico Gonzalez, Boga, Conceicao, David, Milik, Yildiz y Zhegrova. Pero también aquí, disculpen la repetición, hay muchas incógnitas: Nico Gonzalez será traspasado, solo falta definir el destino y el precio, del mismo modo que también están en venta David, Milik y Zhegrova, pese al gol contra el Chelsea. Y luego está el eterno problema del delantero centro: Kolo Muani es un buen regreso, pero es un atacante móvil y no el nueve centro de peso que a Spalletti le gustaría tener. En esencia, pese a los diez delanteros en la plantilla, el sustituto de Vlajovic todavía no ha llegado.


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