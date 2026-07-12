Juventus, primera oferta al Parma por Pellegrino: los detalles

Mientras se define el futuro de Randal Kolo Muani y de Vlahovic, la Juventus busca fichar otro delantero para Luciano Spalletti, además de Jeff Ekhator, y aguarda saber qué pasará con David, Openda, Zhegrova y Milik.





Según Tuttosport, el primero en llegar podría ser Mateo Pellegrino, del Parma, club con el que la Juve mantiene excelentes relaciones y que se muestra abierto a la cesión. El club turinés está decidido a ficharlo cuanto antes, mientras el jugador prioriza la oferta bianconera pese al interés de equipos de la Premier League y la Liga.



