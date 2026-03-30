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Newcastle United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

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Juventus: Ottolini sigue a Manuel Ugarte, del Manchester United; el Galatasaray se interesa por Koopmeiners

Juventus
M. Ugarte
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El director deportivo de la Juventus está siguiendo al centrocampista uruguayo.

Nuevo nombre en el mercado de fichajes de la Juventus para el centro del campo. Se rumorea que los bianconeri están interesados en Manuel Ugarte. El internacional uruguayo, nacido en 2001, tiene contrato hasta junio de 2029 con el Manchester United, que le paga un salario de 4 millones de euros netos al año.


Llegó en el verano de 2024 por 50 millones de euros procedente del PSG (que un año antes había pagado 10 millones más por ficharlo del Sporting de Lisboa) y, desde entonces, ha disputado 68 partidos con la camiseta de los Red Devils, marcando 2 goles, dando 6 asistencias y recibiendo 16 tarjetas amarillas.


  • GALATASARAY SU KOOPMEINERS

    La Gazzetta dello Sport informa de que el director deportivo de la Juve, Marco Ottolini, observará a Ugarte durante el partido amistoso entre Argelia y Uruguay del martes por la noche en el Stadium de Turín y tomará notas de cara a la reorganización del centro del campo acordada con Spalletti.


    A la Juve le gusta desde que jugaba en Portugal: en los últimos años, los bianconeri han intentado ficharlo en calidad de cedido en varias ocasiones, primero del PSG y luego del Manchester United.

    A la espera de ver cómo acaba la carrera por la Champions, puede convertirse en una opción en caso de que se marche el holandés Teun Koopmeiners, al que busca el Galatasaray de Turquía.



    • Anuncios

  • Hijos de artistas

    En las selecciones dirigidas por Vladimir Petkovic y Marcelo Bielsa hay además dos hijos de padres futbolistas: el portero Luca Zidane, en la de Argelia, y el centrocampista Nicolás Fonseca, en la de Uruguay; ambos nacieron en 1998, cuando sus padres jugaban en Italia.

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