Juventus, Openda no se mueve y se instala: ha elegido la villa que fue de Cristiano Ronaldo y Pogba

En la Juventus se sigue hablando de Lois Openda como de un futbolista que va a salir, a pesar de la obligación de recompra por al menos 45 millones que aún pesa sobre su futuro y que se activará al final de la temporada.

Sin embargo, a pesar de estar ya al margen del proyecto de Luciano Spalletti, el belga ha dado pasos concretos en los últimos días para convertir su estancia en Turín en una estancia de ensueño. Y según La Gazzetta dello Sport, en estas horas se ha tomado la decisión sobre una casa que haría imaginar escenarios muy diferentes a su inminente salida.