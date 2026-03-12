Goal.com
Getty Images
Juventus, Openda no se mueve y se instala: ha elegido la villa que fue de Cristiano Ronaldo y Pogba

Nueva casa en la ciudad para el belga, cuyo futuro, sin embargo, aún está por definir.

En la Juventus se sigue hablando de Lois Openda como de un futbolista que va a salir, a pesar de la obligación de recompra por al menos 45 millones que aún pesa sobre su futuro y que se activará al final de la temporada. 

Sin embargo, a pesar de estar ya al margen del proyecto de Luciano Spalletti, el belga ha dado pasos concretos en los últimos días para convertir su estancia en Turín en una estancia de ensueño. Y según La Gazzetta dello Sport, en estas horas se ha tomado la decisión sobre una casa que haría imaginar escenarios muy diferentes a su inminente salida.

  • OPENDA EN LA VILLA... DE CR7

    Según cuenta La Gazzetta dello Sport, Openda se mudó recientemente con su mujer y sus dos hijos pequeños a la villa situada en la zona de Gran Madre que antes fue de Cristiano Ronaldo, luego de Paul Pogba y, más recientemente, de Nico González. Se trata de una propiedad de unos mil metros cuadrados, con otros 300 de jardín, que se hizo «famosa» precisamente por CR7 durante su etapa en Turín.

  • CÓMO ESTÁ CONSTRUIDA LA CASA

    Gazzetta escribe: «Protegida por setos y cámaras, la villa, gracias a su ubicación en una colina, tiene unas vistas maravillosas de la ciudad, consta de cuatro plantas y está equipada con todas las comodidades. En la planta baja hay dos apartamentos con garita para seguridad, un spa con sauna, baño turco y piscina cubierta, y una habitación con baño para invitados, todo ello con vistas directas al jardín y a una parte del césped vallada como zona de juegos para los niños. En la primera planta se encuentra la cocina, con un amplio salón y comedor, además de otro dormitorio con baño y lavadero. En el segundo, hay dos dormitorios con baño y una amplia zona principal con dormitorio, baño y vestidor. Por último, en la última planta hay otro apartamento, estilo suite, con baño propio. La propiedad se completa con un garaje con ascensor interior.

  • ¿UN FUTURO LEJOS DE TURÍN?

    La decisión de Openda es una elección de vida que, como ya se ha dicho, no implica necesariamente que vaya a seguir en el equipo blanco y negro más allá de la temporada actual, sino todo lo contrario. Con solo dos goles en 993 minutos jugados (distribuidos en 33 partidos), en verano el jugador nacido en 2000 tendrá que ser rescatado por la Juventus, que, sin embargo, seguramente se encargará de encontrarle un equipo lejos de Turín. La idea más viable es la de una cesión, ya que, por otra parte, es impensable una venta definitiva sin realizar una gran minusvalía que el club debe evitar a toda costa. Se sabrá más en las próximas semanas. 

