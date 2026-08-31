La Juventus ha puesto en el punto de mira a Nicolas Tagliafico para el lateral izquierdo de la defensa. El perfil del argentino podría concretarse en caso de que el colombiano Juan Cabal dejara la Juventus en la recta final del mercado de fichajes.





Tagliafico, nacido en 1992, garantizaría experiencia internacional y carácter, cualidades buscadas y exigidas por Luciano Spalletti. La idea de la Juventus sería, de hecho, añadir una alternativa para utilizar en las rotaciones por la banda izquierda, como alternativa a Andrea Cambiaso y a Zeki Celik, que en el último partido contra el Parma fue alineado como titular en esa banda.