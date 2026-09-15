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cm grafica madueke juventus
Emanuele Tramacere

Traducido por

Juventus: ojos puestos en Madueke. El Arsenal piensa en una cesión en enero, hay una rival

Juventus
N. Madueke
Arsenal
Atlético Madrid

El Arsenal está pensando en una cesión para no restarle minutos al extremo inglés.

La Juventus, durante el próximo mercado invernal de enero, tendrá que intentar solucionar los distintos problemas que quedaron sin resolver en la plantilla construida en verano para Luciano Spalletti, pero deberá hacerlo convirtiendo la necesidad en virtud desde el punto de vista económico-financiero.


Sin grandes ventas, será necesario aprovechar las oportunidades que presente el mercado en todas las líneas y, para tratar de resolver el problema ofensivo al que se está enfrentando el técnico toscano, la Juventus está siguiendo de cerca a un posible descarte de primer nivel del Arsenal: Noni Madueke.


  • Puede salir cedido

    Según lo informado por CaughtOffside en Inglaterra, Madueke hoy está considerado a todos los efectos como un suplente en la rotación de Mikel Arteta. Esta temporada, hasta ahora, solo había sumado 4 apariciones en los 6 partidos jugados por el Arsenal, para un total de apenas 100 minutos, una de ellas de solo un minuto en el derbi contra el Chelsea.

    En el duelo de la Carabao Cup contra el Ipswich, Arteta eligió incluirlo entre los titulares dentro de la amplia rotación realizada, y el inglés respondió marcando el gol del 2-0.

    Para no devaluarlo en exceso, dado que tiene un contrato largo que expira el 30 de junio de 2030, el Arsenal está pensando en una cesión para completar en enero y hacia un club que pueda darle continuidad de minutos al más alto nivel también en Europa.

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  • La Juve no está sola

    Madueke es en realidad un extremo , una posición en la que la Juventus está extremadamente bien cubierta con Conceiçao y Zhegrova, pero con la idea de transformar a Nico Gonzalez en un falso 9 y con la posibilidad de que incluso el propio kosovar también pueda salir, no hay que subestimar la idea de añadir a un jugador tan importante por cifras contenidas.

    La Juventus está siguiendo de cerca su situación, pero desde luego no es el único club interesado en el ex del Chelsea. También el Atlético de Madrid está, de hecho, muy interesado en una posible cesión, sobre todo si desde Londres llegara de verdad la apertura a incluir también una opción de compra que no sea por cifras "de la Premier".

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