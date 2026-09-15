Juventus: ojos puestos en Madueke. El Arsenal piensa en una cesión en enero, hay una rival

Según lo informado por CaughtOffside en Inglaterra, Madueke hoy está considerado a todos los efectos como un suplente en la rotación de Mikel Arteta. Esta temporada, hasta ahora, solo había sumado 4 apariciones en los 6 partidos jugados por el Arsenal, para un total de apenas 100 minutos, una de ellas de solo un minuto en el derbi contra el Chelsea.

En el duelo de la Carabao Cup contra el Ipswich, Arteta eligió incluirlo entre los titulares dentro de la amplia rotación realizada, y el inglés respondió marcando el gol del 2-0.

Para no devaluarlo en exceso, dado que tiene un contrato largo que expira el 30 de junio de 2030, el Arsenal está pensando en una cesión para completar en enero y hacia un club que pueda darle continuidad de minutos al más alto nivel también en Europa.