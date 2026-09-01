Nacido en 2002, Pape Matar Sarr cumplirá 24 años a mediados de septiembre. Es senegalés, pero juega en Europa desde hace ya algunos años: primero en Francia y después en Inglaterra.





El Metz fue quien lo llevó a Europa desde el Generation Foot en 2020. Allí Sarr creció y en su primera temporada en la Ligue 1 marcó 3 veces en 22 partidos y jugó todavía más en la segunda: 33 veces, con un gol y tres asistencias en su haber.





En el verano de 2022 llegó la llamada del Tottenham, donde inicialmente Sarr encontró muy poco espacio. En las tres temporadas siguientes, sin embargo, el joven senegalés se convirtió en una pieza importante de los Spurs tanto en la Premier League como en Europa, incluida la trayectoria que en 2025 llevó a los ingleses a triunfar en la Europa League: allí Pape sumó 13 partidos y marcó dos goles.



















