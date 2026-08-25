Ya está todo hecho para el traspaso de Michele Di Gregorio de la Juventus al Bournemouth. El portero ex del Monza jugará esta temporada en la Premier League; hoy ha llegado la oficialidad de la operación en calidad de cedido con derecho de compra. El guardameta formado en el Inter ha sumado con la Juventus 84 partidos en todas las competiciones.
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Juventus, oficial el traspaso de Michele Di Gregorio al Bournemouth: la Juventus ingresa 1,3 millones de euros más bonus
EL COMUNICADO DE LA JUVENTUS: CUÁNTO INGRESA
Juventus Football Club S.p.A. comunica haber alcanzado un acuerdo con el AFC Bournemouth para la cesión, a título temporal hasta el 30 de junio de 2027, de los derechos sobre las prestaciones deportivas del futbolista Michele Di Gregorio a cambio de una contraprestación de 1,3 millones de euros; dicha contraprestación podrá incrementarse, durante la vigencia del contrato de prestación deportiva con el futbolista, por una cantidad no superior a 0,8 millones de euros, al alcanzarse determinados objetivos deportivos. Además, el acuerdo prevé la facultad por parte del Bournemouth de adquirir a título definitivo las prestaciones deportivas del futbolista a cambio de una contraprestación adicional de 12,7 millones de euros, pagaderos en tres ejercicios; dicha contraprestación podrá incrementarse, durante la vigencia del contrato de prestación deportiva con el futbolista, por una cantidad no superior a 1,5 millones de euros, al alcanzarse determinados objetivos deportivos.
DI GREGORIO: «EL BOURNEMOUTH ME HA QUERIDO FUERTEMENTE»
Este es el comunicado del Bournemouth:
El AFC Bournemouth se complace en anunciar el fichaje de Michele Di Gregorio, cedido por una temporada por la Juventus. El guardameta, de 29 años, llega a los "Cherries" después de consolidarse como uno de los porteros más valorados de la Serie A, aportando una importante experiencia al más alto nivel del fútbol italiano y europeo. Di Gregorio comenzó su carrera profesional en el Inter, donde posteriormente adquirió una valiosa experiencia en el primer equipo durante sus cesiones al Renate, Novara y Pordenone. Más tarde, vivió una temporada decisiva en el Monza, contribuyendo al histórico ascenso del club a la Serie A.
Sus actuaciones en la máxima categoría del fútbol italiano le valieron un amplio reconocimiento: de hecho, fue nombrado mejor portero de la Serie A en la temporada 2023/24, dejando la portería a cero en 14 ocasiones en un total de 37 apariciones entre todas las competiciones. Tras fichar por la Juventus en el verano de 2024, sumó apariciones tanto a nivel nacional como europeo, enriqueciendo su currículum con la experiencia en la Champions League.
Al comentar su fichaje por el AFC Bournemouth, Di Gregorio declaró: "Estoy muy feliz de estar aquí. Es un momento muy importante para mí y creo que la decisión de venir a Bournemouth ha sido la correcta.
"He percibido el fuerte deseo del club de tenerme aquí y he notado la ambición de la entidad por seguir creciendo y alcanzar grandes objetivos. La Premier League es la liga más bonita del mundo. Es un honor para mí estar aquí y tener la oportunidad de jugar a un nivel tan alto".
Tiago Pinto, presidente de operaciones de fútbol del AFC Bournemouth, comentó: "Michele es un portero de excelentes cualidades y con una valiosa experiencia al más alto nivel. Ha demostrado constantemente su valor en la Serie A y en las competiciones europeas; estamos convencidos de que será una gran incorporación para nuestra plantilla".
Di Gregorio llevará el dorsal 20 del AFC Bournemouth y se unirá a sus nuevos compañeros de equipo de cara al primer partido en casa de la temporada en la Premier League, programado para este fin de semana.
Penalización en caso de no compra
Según Fabrizio Romano, si el Bournemouth decidiera no ejercer la opción, igualmente estaría obligado a pagar 1,5 millones de euros a la Juventus en concepto de penalización.
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