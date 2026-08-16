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cm grafica dibu martinez juve
Emanuele Tramacere

Traducido por

Juventus, nueva oferta al Aston Villa por el Dibu Martínez: las cifras, la distancia es mínima

Juventus
Aston Villa
Parma Calcio 1913
Damián Martínez
Z. Suzuki

La Juventus está apretando por el portero argentino, operación a un paso.

La Juventus está tratando de resolver el asunto de mercado más importante que sigue abierto este verano. Desde la apertura de la ventana estival de fichajes, Luciano Spalletti ha pedido al club la incorporación de un nuevo portero, más sólido que Di Gregorio y Perin también en el juego con los pies.

Y después de semanas de contactos, ideas, perfiles propuestos, sondeados, muchos de ellos frustrados, al final el círculo se está cerrando en torno a Emiliano Dibu Martínez. Y según lo informado por The Athletic, el acuerdo con el Aston Villa está muy cerca de cerrarse.


  • Aston Villa, a un paso de Suzuki

    Desde el final del mercado, el portero argentino comunicó al Aston Villa que quería cambiar de aires y que, desde hacía tiempo, había llegado a un acuerdo con la Juventus.

    Los Villans, en las últimas horas, han aprovechado el fracaso de la operación Zion Suzuki entre Parma y Paris Saint Germain (falta de acuerdo sobre la gestión en los próximos años, incluido el posible préstamo a la Juventus) y han presentado a los emilianos una nueva oferta de 30 millones más 5 en bonus que está a punto de ser aceptada, y es aquí donde la Juventus ha vuelto a esperar por el Dibu.

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  • NUEVA OFERTA

    La llegada de Suzuki a Birmingham liberará de hecho a Martínez, por quien las pretensiones iniciales de una oferta de al menos 15 millones de euros han bajado en estos días. Según informa David Ornstein para The Athletic, en la mañana de hoy el consejero delegado Carnevali y el director deportivo Massara presentaron una nueva oferta de 7 millones de euros de parte fija más 3 millones de euros en bonus, para un total de 10 millones. El Aston Villa pide, en cambio, 10 millones de euros solo de parte fija, sin bonus. La distancia es mínima, el acuerdo con el jugador ya existe y la operación, por fin, podría cerrarse para alegría de Spalletti.

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