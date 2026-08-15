Juventus, no solo Kessie: también han ofrecido a Brozovic gratis

Marcelo Brozovic ha querido cerrar por todo lo alto su experiencia en Arabia Saudí. El centrocampista croata, tras una larga etapa en el Inter, dejó al club milanés en el verano de 2023 para fichar por el Al Nassr de Cristiano Ronaldo en la Saudi Pro League. Después de ganar el título al término de la pasada temporada a costa de su exentrenador Simone Inzaghi, el mediocentro nacido en 1992 se ha quedado libre y sin contrato, y está buscando oficialmente un nuevo equipo.





Su agencia está intentando estos días encontrar un canal de comunicación directo con la Juventus y en los contactos también se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de traerlo de vuelta a Italia.