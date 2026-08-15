¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
cm grafica brozovic juventus
Emanuele Tramacere

Traducido por

Juventus, no solo Kessie: también han ofrecido a Brozovic gratis

Juventus
F. Kessie
M. Brozovic
Fichajes
Inter Milán
AC Milán

El excentrocampista del Inter está sin contrato tras el final de su etapa en Arabia.

Marcelo Brozovic ha querido cerrar por todo lo alto su experiencia en Arabia Saudí. El centrocampista croata, tras una larga etapa en el Inter, dejó al club milanés en el verano de 2023 para fichar por el Al Nassr de Cristiano Ronaldo en la Saudi Pro League. Después de ganar el título al término de la pasada temporada a costa de su exentrenador Simone Inzaghi, el mediocentro nacido en 1992 se ha quedado libre y sin contrato, y está buscando oficialmente un nuevo equipo.


Su agencia está intentando estos días encontrar un canal de comunicación directo con la Juventus y en los contactos también se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de traerlo de vuelta a Italia.

  • LOS CONTACTOS

    Según ha informado La Stampa, desde hace algunos días Epic Sports, de Ali Barat, está tratando de estrechar lazos con el consejero delegado Carnevali no solo para entender el futuro de Lloyd Kelly tras la llegada de John Lucumì, sino también para proponer como alternativa para la portería a Noah Atubolu, guardameta que termina contrato dentro de un año con el Friburgo. Y en los contactos también se le ha ofrecido a la Juventus a Marcelo Brozovic que, como ya se ha dicho, hoy está sin equipo y es libre de firmar con quien quiera.

    • Anuncios

  • No solo Kessié, también hace falta vender

    Desde hace tiempo a la Juventus también le han ofrecido otro agente libre, el de otro ex de la Serie A y ex de Arabia Saudí como Franck Kessie, que se ha quedado sin equipo tras el fin de su contrato con el Al-Ahli. El marfileño, ex del Milan, llegaría encantado a Turín, pero la Juventus, en esa demarcación, tiene exceso de descartes y no puede ni quiere invertir si antes no sale al menos uno entre Arthur, Miretti y Koopmeiners.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google