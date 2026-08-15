Juventus, no solo Kessie: también han ofrecido a Brozovic como agente libre

Marcelo Brozovic ha querido cerrar a lo grande su etapa en Arabia Saudí. El centrocampista croata, después de una larga trayectoria en el Inter, dejó al club nerazzurro en el verano de 2023 para fichar por el Al Nassr de Cristiano Ronaldo en la Saudi Pro League. Después de ganar el título al término de la pasada temporada a costa de su exentrenador Simone Inzaghi, el mediocentro de 1992 se ha quedado libre y sin contrato, y oficialmente está buscando un nuevo equipo.





Su agencia está intentando estos días encontrar una vía de comunicación directa con la Juventus y en los contactos también se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de llevarlo de vuelta a Italia.