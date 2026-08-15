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cm grafica brozovic inter
Emanuele Tramacere

Traducido por

Juventus, no solo Kessie: también han ofrecido a Brozovic como agente libre

Juventus
F. Kessie
M. Brozovic
Fichajes
Inter Milán
AC Milán

El excentrocampista del Inter está sin contrato tras el final de su etapa en Arabia.

Marcelo Brozovic ha querido cerrar a lo grande su etapa en Arabia Saudí. El centrocampista croata, después de una larga trayectoria en el Inter, dejó al club nerazzurro en el verano de 2023 para fichar por el Al Nassr de Cristiano Ronaldo en la Saudi Pro League. Después de ganar el título al término de la pasada temporada a costa de su exentrenador Simone Inzaghi, el mediocentro de 1992 se ha quedado libre y sin contrato, y oficialmente está buscando un nuevo equipo.


Su agencia está intentando estos días encontrar una vía de comunicación directa con la Juventus y en los contactos también se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de llevarlo de vuelta a Italia.

  • LOS CONTACTOS

    Según informa La Stampa, desde hace algunos días Epic Sports, de Ali Barat, está tratando de estrechar relaciones con el director ejecutivo Carnevali no solo para entender el futuro de Lloyd Kelly tras la llegada de John Lucumì, sino también para proponer como alternativa para la portería a Noah Atubolu, guardameta que acaba contrato dentro de un año con el Friburgo. Y en esos contactos también se le ha propuesto a la Juventus a Marcelo Brozovic, que, como se ha dicho, hoy está sin equipo y libre para firmar con quien quiera.

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  • No solo Kessié, también hace falta vender

    Desde hace tiempo también le han propuesto a la Juventus otro agente libre, el de otro ex de la Serie A y ex de Arabia como Franck Kessie, que quedó sin equipo tras el final de su contrato con el Al-Ahli. El marfileño, ex del Milan, llegaría encantado a Turín, pero el club juventino tiene exceso de descartes en esa demarcación y no puede ni quiere invertir si antes no sale al menos uno entre Arthur, Miretti y Koopmeiners.

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