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Fabio CannavaroGetty Images
Emanuele Tramacere
Traducido por

Juventus-Napoli, habla Cannavaro: «Spalletti y Allegri se parecen. ¿Kolo Muani y Hojlund? Muy trabajadores, pero menos depredadores del área. Bremer y Buongiorno son defensas de verdad, pero han tenido mala suerte con las lesiones»

Juventus
SSC Nápoles
Serie A
F. Cannavaro
Juventus vs SSC Nápoles

El exdefensa, que jugó tanto en la Juventus como en el Napoli, presentó así el gran partido de la 10.ª jornada de la Serie A.

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Próximos partidos
JUV

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Serie A

01 nov 2026

NAP

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Juventus y Napoli se enfrentarán mañana por la noche, a partir de las 20:45, en el Allianz Stadium, en el segundo gran duelo de la décima jornada de la Serie A 2026/2027. El partido, entre dos equipos que no han empezado de la mejor manera y atraviesan momentos diferentes en sus respectivas temporadas, ya será decisivo.

Entrevistado por Betsson.Sport, el exdefensa Fabio Cannavaro, que jugó en ambos equipos, analizó los duelos, las bajas y los puntos fuertes y débiles de los dos conjuntos, con un mínimo común denominador: Juve-Napoli no es un partido como los demás.

  • EL DEBUT CON EL NAPOLI

    «Creo que fue el día más emocionante de mi vida porque crecí en Fuorigrotta, donde tuve la suerte de jugar tanto fuera del antiguo San Paolo como dentro. Llegar a jugar en la Serie A con el equipo de tus amores no está al alcance de todos».

  • La Juventus representa planificación y futuro

    «La Juve es un club que representa la planificación, el futuro; cuando uno llega allí, se da cuenta de que solo tiene que pensar en jugar. Hoy ambas representan el fútbol de forma excelente. ¿Entrenar a una de las dos? Siempre quiero aspirar a lo máximo».

  • Bremer y Buongiorno, defensas de verdad y con mala suerte

    «Buongiorno me gusta mucho porque es un defensa de verdad: sabe detectar el peligro, sabe cuándo tiene que acelerar y cuándo debe ser duro. Lo mismo ocurre con Bremer, porque son dos jugadores extraordinarios. Sin embargo, ambos sufren muchas lesiones [...] pero son dos jugadores fundamentales tanto para la Juve como para el Napoli».

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  • Delanteros menos letales en el área que los del pasado

    «Hojlund y Kolo Muani son muy trabajadores. El fútbol de hoy es mucho más rápido, mucho más intenso y mucho más atlético. Los de mi generación eran delanteros un poco más "killers" de cara a portería; hoy en día, los delanteros juegan más en equipo y también intentan trabajar mucho sin balón».

  • SPALLETTI Y ALLEGRI

    «Spalletti y Alleri son dos grandes entrenadores que en estos años han conseguido grandes resultados. Conocen muy bien el fútbol italiano y todo lo que rodea al fútbol: cómo gestionar a los jugadores, a los periodistas y a los aficionados. Tácticamente, no están ligados a un sistema de juego y saben adaptarse a los futbolistas»

  • Roma e Inter, más avanzados en su preparación

    «El Napoli ha acusado, sin duda, demasiadas lesiones en este inicio de campeonato. La Juventus, que ha cambiado algo más con respecto al año pasado, no consigue encontrar continuidad. Tanto Gasperini como Chivu han trabajado con estos grupos y este año se están viendo los frutos».

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