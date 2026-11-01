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FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-NAPOLIAFP
Emanuele Tramacere
Traducido por

Juventus-Napoli, análisis arbitral: ¿roja para Koopmeiners? Marelli: «El contacto es alto, pero el pie resbala enseguida». Woltemade y Cabal piden un penalti. Marianucci, expulsado

Juventus vs SSC Nápoles
Juventus
SSC Nápoles
Serie A

Las jugadas arbitrales del partido que cierra el domingo de la 10.ª jornada de la Serie A

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Juventus-Nápoles es mucho más que un gran duelo histórico de la liga italiana y un enfrentamiento lleno de historias cruzadas que afectan sobre todo a los dos entrenadores, Luciano Spalletti y Massimiliano Allegri. Los tres puntos en juego ya son decisivos en la lucha de ambos clubes por una plaza en la Champions: los dos llegan al partido a nueve puntos del Como.

También por eso habrá mucha presión sobre el tercer equipo en el campo, el arbitral, designado por Orsato, responsable de las designaciones y quien ha elegido a Sozza para dirigir el partido. Estas son las jugadas arbitrales más dudosas y polémicas en nuestro análisis.

  • JUVENTUS-NÁPOLES: LA DESIGNACIÓN COMPLETA

    JUVENTUS – NAPOLI domingo a las 20:45

    SOZZA

    IMPERIALE – COLAROSSI

    IV:     DOVERI

    VAR:     MERAVIGLIA

    AVAR:       GARIGLIO

  • 75' EXPULSADO MARIANUCCI

    Marianucci llega tarde y pisa claramente el pie de Cabal, lo que obliga a Sozza a mostrarle la tarjeta amarilla. Es la segunda, por lo que acaba expulsado.

  • 73' WOLTEMADE PIDE UN PENALTI

    Otra jugada vertical de la Juventus: Koopmeiners llega a la línea de fondo y centra al área, donde Woltemade cae al entrar en contacto con Olivera: «Estoy de acuerdo con Giaccherini, es muy poca cosa. Hay un brazo que se apoya, pero no hay ningún agarrón. Es demasiado poco para señalar penalti»

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  • 28' CABAL PIDE PENALTI

    Poco después de que Cabal golpeara fortuitamente el poste, el defensa se lanza a por el balón y Olivera lo derriba de manera accidental: sin verlo, y con la mirada puesta en la pelota, le pisa la parte trasera de la bota. Sozza deja seguir el juego y la revisión del VAR confirma la decisión tomada sobre el campo.

    Marelli: «Se parece al contacto sobre Da Cunha que hubo en el Torino-Como, pero con una diferencia. Al centrocampista del Como le golpearon de lleno en el tobillo; en este caso, a Cabal apenas le rozaron. Estoy de acuerdo con el criterio del VAR de no intervenir por un contacto que no fue decisivo».

  • 23' LUCUMÌ SE ARRIESGA A LA ROJA

    Otra entrada al límite de Lucumì, que va con la rodilla a la altura del cuello de Lucca y lo frena en falta. Sozza lo perdona y no le muestra la segunda tarjeta al considerar que se trata de un contacto propio del juego.

  • 21' Tarjeta amarilla para Lucumì.

    Esta vez la amarilla está plenamente justificada: Lucumì frena a Lucca en un contraataque. Una amonestación de manual.

  • 17' Amarilla rigurosa para Douglas Luiz

    Tras no intervenir en la acción sobre Koopmeiners, Sozza muestra la primera tarjeta amarilla del partido a Douglas Luiz por una entrada sobre Rafa Marin que es falta, pero no tiene mala intención. Amarilla rigurosa.

  • EL COMENTARIO DE MARELLI: «EL PIE SE DESLIZA HACIA EL TOBILLO»

    Este es el comentario del analista arbitral Luca Marelli: «Por la imagen que hemos visto, faltó una tarjeta amarilla para Koopmeiners. El contacto se produce bastante arriba en la pantorrilla, a medio camino entre la pantorrilla y el tobillo. Veremos qué dicen desde el VAR, aunque existe la posibilidad de que se trate de juego brusco grave. El punto de contacto está muy arriba, pero quiero señalar algo fundamental: el pie derecho resbala sobre el tobillo, por lo que no se dan las condiciones para mostrar la tarjeta roja».

  • 11' KOOPMEINERS SE ARRIESGA A VER LA ROJA

    Frank Anguissa arriesga muchísimo: como último hombre, no ve venir la presión alta de Koopmeiners, que intenta entrarle, toca primero al jugador y después el balón, que acaba saliendo por la línea de fondo. Sin embargo, la repetición muestra que la entrada es claramente falta, con un primer punto de contacto del neerlandés muy alto. Sozza no señala nada y el VAR no interviene.

  • 10' MCKENNIE SE ARRIESGA A VER LA AMARILLA

    El Napoli protesta ante Sozza por la entrada de McKennie que frena el contraataque de De Bruyne hacia la portería de Vicario. El árbitro deja seguir el juego y no interviene, pero el riesgo ha sido alto.

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