Juventus-Napoli es mucho más que un gran duelo histórico del campeonato italiano y un enfrentamiento lleno de conexiones que afectan sobre todo a los dos entrenadores, Luciano Spalletti y Massimiliano Allegri. Los tres puntos en juego ya son decisivos en la lucha de ambos clubes por una plaza en la Champions: los dos están a 9 puntos del Como antes del partido.
También por eso habrá mucha presión sobre el tercer equipo en el campo, el arbitral, designado por Orsato, que ha elegido a Sozza para dirigir el encuentro. Estos son los lances arbitrales más dudosos y discutidos en nuestro análisis.