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FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-NAPOLIAFP
Emanuele Tramacere
Traducido por

Juventus-Nápoles, las jugadas polémicas en directo: Lucumì se expone a la segunda amarilla. Cabal reclama un penalti. ¿Roja para Koopmeiners? Marelli: «El contacto es alto, pero el pie se desliza rápidamente»

Juventus vs SSC Nápoles
Juventus
SSC Nápoles
Serie A

Las jugadas arbitrales del partido que cierra el domingo de la 10.ª jornada de la Serie A

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Juventus-Napoli es mucho más que un gran duelo histórico del campeonato italiano y un enfrentamiento lleno de conexiones que afectan sobre todo a los dos entrenadores, Luciano Spalletti y Massimiliano Allegri. Los tres puntos en juego ya son decisivos en la lucha de ambos clubes por una plaza en la Champions: los dos están a 9 puntos del Como antes del partido.

También por eso habrá mucha presión sobre el tercer equipo en el campo, el arbitral, designado por Orsato, que ha elegido a Sozza para dirigir el encuentro. Estos son los lances arbitrales más dudosos y discutidos en nuestro análisis.

  • JUVENTUS – NÁPOLES: LA DESIGNACIÓN COMPLETA

    JUVENTUS – NAPOLI domingo a las 20:45

    SOZZA

    IMPERIALE – COLAROSSI

    IV:     DOVERI

    VAR:     MERAVIGLIA

    AVAR:       GARIGLIO

  • 28' CABAL PIDE UN PENALTI

    Poco después de que Cabal golpeara fortuitamente el poste, el defensa se lanza a por el balón y Olivera lo derriba accidentalmente: sin verlo y con la mirada puesta en el balón, le pisa la parte trasera de la bota. Sozza deja seguir el juego y la revisión del VAR confirma la decisión tomada sobre el terreno de juego.

    Marelli: «Se parece al contacto que hubo sobre Da Cunha en el Torino-Como, con una diferencia. Al centrocampista del Como le dieron de lleno en el tobillo; en este caso, a Cabal apenas lo rozaron y estoy de acuerdo con que el VAR no interviniera por un contacto que no fue decisivo».

  • 23' LUCUMÍ SE ARRIESGA A VER LA ROJA

    Otra entrada al límite de Lucumì, que golpea con la rodilla a Lucca a la altura del cuello y lo frena con falta. Sozza le perdona y no le muestra la segunda tarjeta al considerar que se trata de un contacto propio del juego.

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  • 21' Tarjeta amarilla para Lucumì.

    Esta vez, la tarjeta amarilla está plenamente justificada: Lucumì frena a Lucca cuando salía al contraataque. Una amonestación de manual.

  • 17' AMARILLA EXCESIVA PARA DOUGLAS LUIZ

    Tras no intervenir en la acción sobre Koopmeiners, Sozza muestra la primera tarjeta amarilla del partido a Douglas Luiz, que comete una falta sobre Rafa Marin, aunque sin mala intención. Amarilla rigurosa.

  • EL COMENTARIO DE MARELLI: «EL PIE SE DESLIZA HACIA EL TOBILLO»

    Este fue el análisis del experto arbitral Luca Marelli: «Por las imágenes que hemos visto, faltó una tarjeta amarilla para Koopmeiners. El contacto se produce bastante arriba, a medio camino entre la pantorrilla y el tobillo. Veremos qué dicen en el VAR, aunque existe la posibilidad de que sea una jugada de juego brusco grave. El punto de contacto está bastante arriba, pero hay un detalle fundamental: el pie derecho se desliza sobre el tobillo, por lo que no se dan las condiciones para mostrar la tarjeta roja».

  • 11' KOOPMEINERS SE ARRIESGA A LA ROJA

    Se arriesga muchísimo Frank Anguissa, que, como último hombre, no ve la presión alta de Koopmeiners. El neerlandés intenta entrarle, toca primero al jugador y después el balón, que se va por la línea de fondo. Sin embargo, la repetición muestra que la entrada es claramente falta: el primer punto de contacto del neerlandés está muy alto. Sozza no señala nada y el VAR no interviene.

  • 10' MCKENNIE SE ARRIESGA A VER LA AMARILLA

    El Napoli protesta ante Sozza por la acción de McKennie que frena el contraataque de De Bruyne hacia la portería de Vicario. El árbitro deja seguir el juego y no interviene, pero el riesgo ha sido alto.

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