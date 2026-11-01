Juventus-Napoli es el segundo gran partido que cierra el domingo de la 10.ª jornada de la Serie A 2026/2027. Un encuentro ya fundamental tanto para la Juventus de Luciano Spalletti como para el Napoli de Massimiliano Allegri, ambos empatados a 14 puntos y ya a nueve del Como, que actualmente ocupa el cuarto puesto de la clasificación, lo que le daría una plaza en la Champions League.
De Bruyne y sus compañeros están mejorando y llegan al partido tras el espectacular empate 3-3 con la Roma y la contundente victoria por 4-1 a domicilio ante el Monza. La Juventus, por su parte, sufrió en Génova su segunda derrota en los últimos tres partidos de liga, con una actuación muy alejada de lo que Spalletti espera de sus jugadores.
JUVENTUS-NAPOLI 0-0
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