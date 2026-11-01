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Emanuele Tramacere
Traducido por

Juventus-Nápoles 0-0 EN DIRECTO: paradón de Vicario ante Lucca

Juventus
SSC Nápoles
Serie A
Juventus vs SSC Nápoles

Sigue el Juventus-Nápoles, partido de la 10.ª jornada de la Serie A

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Juventus-Napoli es el segundo gran partido que cierra el domingo de la 10.ª jornada de la Serie A 2026/2027. Un encuentro ya fundamental tanto para la Juventus de Luciano Spalletti como para el Napoli de Massimiliano Allegri, ambos empatados a 14 puntos y ya a nueve del Como, que actualmente ocupa el cuarto puesto de la clasificación, lo que le daría una plaza en la Champions League.

De Bruyne y sus compañeros están mejorando y llegan al partido tras el espectacular empate 3-3 con la Roma y la contundente victoria por 4-1 a domicilio ante el Monza. La Juventus, por su parte, sufrió en Génova su segunda derrota en los últimos tres partidos de liga, con una actuación muy alejada de lo que Spalletti espera de sus jugadores.

JUVENTUS-NAPOLI 0-0

GOLEADORES: -

  • GOLES Y JUGADAS DESTACADAS

    16' OCASIÓN - Córner lanzado por Koopmeiners y remate con la rodilla de Lucumì en el centro del área que se marcha ligeramente alto.

    11' KOOPMEINERS SE JUEGA LA ROJA - Dura entrada de Koopmeiners, que golpea primero la pantorrilla y luego el tobillo de Anguissa al intentar quitarle el balón. Sozza ni siquiera le muestra la amarilla; el Napoli pedía la roja (LEE AQUÍ EL ANÁLISIS ARBITRAL)

    7' OCASIÓN - La primera ocasión clara del partido es para el Napoli, tras una acción insistente por la derecha que termina con un centro de Politano. En el centro del área, Lucca gana la posición ante Bremer y remata de cabeza, pero Vicario firma una gran parada, desvía el balón a córner y mantiene el marcador.

    0' El saque inicial será a las 20:45 en el Allianz Stadium de Turín.

    AQUÍ, TODA LA INFORMACIÓN, LAS ESTADÍSTICAS Y LA CRÓNICA MINUTO A MINUTO

  • JUVENTUS-NÁPOLES: FICHA DEL PARTIDO

    Juventus-Napoli 0-0

    Goleadores: -

    JUVENTUS (4-3-3): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Cabal; Douglas Luiz, Koopmeiners, McKennie; Alajbegovic, Woltemade, Kolo Muani.

    Suplentes: Pinsoglio, Neto, Gatti, Kelly, Zhegrova, Boga, Ekhator, Cambiaso, Rugani, Sarr. 

    Entrenador: Spalletti.

    NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Lucca, Lang.

    Suplentes: Contini, Spinelli, Gilmour, Rrahmani, Barido, Giovane, Vergara, Beukema, Pereyra, Chiummariello, Melnyk, Lieto. Entrenador: Allegri.

    Entrenador: Allegri.

    Árbitro: Sozza

    Amonestados: -

    Expulsados: -

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