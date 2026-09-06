Vicario 5,5: inédito bajo palos en la primera parte, solo se deja ver en alguna salida de balón con los pies. Encaja gol en el primer tiro del Milan, un remate de Cisse que pasa entre las piernas de Kalulu y se cuela junto al segundo palo.





Kalulu 5: con Celik empujando más por la izquierda, el francés juega principalmente en tareas de cobertura por la derecha. En el gol de Cisse, junto a Locatelli, se deja sorprender por la iniciativa del jugador del Milan.





Bremer 6: desde los primeros minutos hace notar su corpulencia cerca de Ramos. En la segunda parte, una intervención suya es providencial para evitar el 0-2 del Milan, tras un buen contragolpe rossonero.





Lucumì 6: junto a Bremer se reparte la tarea de marcar al único punta del Milan, Ramos. En la segunda parte arranca con un error grave que podría causar peligro, pero está bien para corregirlo.





Celik 5,5: se hace notar en fase ofensiva en el arranque del partido, imponiéndose a menudo en el duelo con Moreira. Va bajando con el paso de los minutos, limitándose a contener y a apoyarse en sus compañeros, sin volver a incorporarse (desde el 89' Gatti 7: entra como delantero centro añadido y empata de cabeza en pleno tiempo añadido)





Locatelli 5,5: quizá recordando algún error de más de la pasada temporada, parece casi tener miedo a equivocarse y por eso precipita algún pase y un par de veces la manda larga hacia delante sin mirar. En el gol de Cisse, junto a Kalulu, se deja sorprender por la iniciativa del jugador del Milan





Douglas Luiz 6: con su ritmo pausado está preciso en los pases, intentando correr los menores riesgos posibles. Está bien para darle una asistencia a Conceicao al final de la primera parte, pero el portugués ve cómo le detienen el disparo. También en la segunda mitad reparte balones con soltura, buscando sobre todo a Conceicao, pero sufre en fase de contención hasta la sustitución (desde el 75' Woltemade 6,5: usa sus centímetros y su corpulencia, fuerza una buena falta y, en la jugada posterior, tiene una ocasión con la izquierda, pero el tiro se va alto y fuera)





Conceicao 6,5: aparece por primera vez a mitad de la primera parte, con un zurdazo que obliga a Maignan a intervenir. Repite al final del primer tiempo: tras asistencia de Douglas Luiz, ve cómo le detienen el remate desde una buena posición. Al inicio de la segunda parte, tras una buena transición, estrella en el palo un zurdazo raso desde fuera del área. Es el más activo de la Juventus en la segunda mitad, pero Spalletti lo retira al final quizá por una ligera bajada física (desde el 89' Zhegrova: sc)





Nico Gonzalez 6: lo intenta con una buena acción individual en regate concluida con un zurdazo desde fuera del área detenido por Maignan. Está muy móvil y aparece por todo el frente del ataque, arrancando como mediapunta y desplazándose principalmente hacia la izquierda, o bien partiendo desde el centro del campo con verticalizaciones repentinas y rápidas. En la segunda parte tiene más dificultades y no encuentra ni tiros ni verticalizaciones (desde el 65' Koopmeiners 6,5: entra y se coloca por delante de la defensa cuando sale Douglas Luiz, buena su asistencia para el gol de Gatti)





Alajbegovic 6: tiene la primera ocasión al minuto, que aprovecha mal con un derechazo alto desde veinte metros tras sacar partido de un error de la defensa del Milan. Vivo en espacios reducidos, se mueve de izquierda a derecha, con un control que arranca los aplausos. En la segunda parte baja claramente hasta la sustitución (desde el 65' Boga 6: intenta dar viveza, pero sin éxito, ante un Gila difícil de superar. Lo intenta en el añadido con un disparo detenido por Maignan)





Kolo Muani 5: empieza tocando poquísimos balones en ataque y perdiendo uno que podía haber sido sangriento en tres cuartos de campo de la Juventus. No siempre está preciso en el control del balón, también al inicio de la segunda parte, cuando intenta incluso un dribling de tacón algo fantasioso en un buen balón que le sirve Conceicao. También en la segunda mitad sigue en la misma línea.





Entr. Spalletti 6: plantea bien el partido y su equipo crea más ocasiones en la primera parte. Tras un inicio de segunda mitad equilibrado, tarda un poco demasiado con los cambios, hasta el gol encajado. Las sustituciones del final le regalan el empate.



















