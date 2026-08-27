La Juventus se ha entrenado esta mañana en la Continassa de cara al partido del sábado por la noche, a las 20:45, contra el Parma en el Allianz Stadium. Entre los jugadores de la Juventus a las órdenes de Luciano Spalletti, según informa IlBianconero, Daniele Rugani trabajó al margen, Nico Gonzalez no se entrenó por gestión de cargas y WestonMcKennie se quedó parado debido a una ligera sobrecarga.
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Juventus: McKennie se detiene por fatiga muscular
El foco de estos días gira obviamente en torno al sustituto de Kenan Yildiz, lesionado en Frosinone y obligado a una larga baja. Las alternativas a disposición de Spalletti son Jeremie Boga y Kerim Alajbegovic.
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