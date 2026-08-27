La Juventus se ha entrenado esta mañana en la Continassa con vistas al partido del sábado por la noche, a las 20:45, contra el Parma en el Allianz Stadium. Entre los jugadores de la Juventus a las órdenes de Luciano Spalletti, según informa IlBianconero, Daniele Rugani ha trabajado al margen, Nico Gonzalez no se ha entrenado por gestión de cargas y WestonMcKenniese ha quedado parado a causa de una ligera sobrecarga.



