Juventus-Lucumí, nuevos contactos con el Bolonia: la distancia se reduce, también se trabaja en las contrapartidas

La Juventus no abandona la pista que lleva a Jhon Lucumí. Tras el vencimiento de la cláusula de rescisión de 28 millones de euros, los diálogos entre la Juventus y el Bolonia están destinados a intensificarse en los próximos días, con el objetivo de encontrar un punto de encuentro que pueda satisfacer a ambos clubes.
El Bolonia ha rebajado sus exigencias económicas y ahora, según ha informado Alfredo Pedullà, valora al defensa colombiano en 20 millones de euros más bonus. Una cifra inferior a la fijada por la cláusula, pero que sigue estando por encima de la oferta que actualmente ha puesto sobre la mesa la Juventus. Las partes siguen trabajando para reducir la distancia y la sensación es que la negociación puede entrar pronto en una fase decisiva.