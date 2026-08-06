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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus-Lucumí, nuevos contactos con el Bolonia: la distancia se reduce, también se trabaja en las contrapartidas

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Jhon Lucumí

La cláusula ha expirado y la cifra ha bajado: la Juventus intenta incluir contrapartidas

La Juventus no abandona la pista que lleva a Jhon Lucumí. Tras el vencimiento de la cláusula de rescisión de 28 millones de euros, los diálogos entre la Juventus y el Bolonia están destinados a intensificarse en los próximos días, con el objetivo de encontrar un punto de encuentro que pueda satisfacer a ambos clubes.


El Bolonia ha rebajado sus exigencias económicas y ahora, según ha informado Alfredo Pedullà, valora al defensa colombiano en 20 millones de euros más bonus. Una cifra inferior a la fijada por la cláusula, pero que sigue estando por encima de la oferta que actualmente ha puesto sobre la mesa la Juventus. Las partes siguen trabajando para reducir la distancia y la sensación es que la negociación puede entrar pronto en una fase decisiva.


  • LUCUMÍ, PRIORIDAD PARA LA JUVE

    Mientras tanto, Lucumí sigue esperando. Al central colombiano no le faltan propuestas procedentes del extranjero, pero su prioridad sigue siendo la Juventus. De hecho, el defensa habría manifestado su voluntad de trasladarse a Turín, convencido de que el proyecto de la Juventus representa el paso ideal para la continuidad de su carrera. Una postura que podría resultar importante a lo largo de la negociación.


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  • LAS CONTRAPARTIDAS: MIRETTI Y CABAL

    Para tratar de acercarse a las exigencias del Bolonia, la Juventus está estudiando una fórmula alternativa. Según informa Tuttosport, el club turinés estaría valorando la inclusión de una o más contrapartidas técnicas, con el objetivo de reducir el desembolso económico y hacer más sostenible la operación.


    Entre los nombres que se están teniendo en cuenta figuran los de Juan Cabal y Fabio Miretti, ambos destinados a salir de Turín en esta ventana de mercado. La Juventus atribuye a los dos jugadores una valoración de entre 10 y 15 millones de euros y considera que pueden representar perfiles interesantes para el Bolonia.


    El Bolonia, sin embargo, de momento parece inclinarse por una línea diferente. La directiva emiliana preferiría, de hecho, cerrar la operación exclusivamente sobre la base de un traspaso a título oneroso, sin incluir contrapartidas en la operación Lucumí. Una postura que complica la negociación, pero que no interrumpe los contactos entre los dos clubes.


    La negociación sigue, por tanto, abierta. La Juventus sigue considerando a Lucumí uno de los principales objetivos para reforzar la defensa, mientras que el Bolonia está dispuesto a negociar, siempre que se respeten sus valoraciones económicas. Las próximas conversaciones serán decisivas para entender si las partes lograrán encontrar la fórmula adecuada para llegar al acuerdo.




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