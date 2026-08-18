Juventus, Lucumí: «Me inspiro en Cuadrado, llego al equipo más grande de Italia»

Jhon Lucumì, penúltimo fichaje de la Juventus por orden cronológico (el último es Guglielmo Vicario, oficializado hoy), habla para los canales oficiales del club turinés: "Estoy muy contento de haber llegado aquí. Llego al equipo más grande de Italia y estoy realmente emocionado. Estoy deseando adaptarme rápidamente a mis compañeros y echar una mano esta temporada".





El colombiano añade: "¿Si hay un defensa en la historia de la Juventus en el que me inspire? Creo que el primero es Cuadrado. Creo que ha hecho un gran trabajo aquí y es un punto de referencia en Colombia por haber jugado en este equipo. Y luego la Juventus ha tenido grandes defensas: Chiellini, Bonucci, Barzagli. Creo que son referencias para mí y para todos los jugadores que juegan en nuestra posición".