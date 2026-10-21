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cm grafica inzaghi al hilal 2026 27 16 9Getty Images / Calciomercato
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Juventus: los motivos por los que Inzaghi es perfecto para suceder a Spalletti

Juventus
Fichajes
S. Inzaghi

El exentrenador del Inter y la Lazio es considerado en Turín el perfil ideal para el futuro del banquillo de la Juventus.

La Juventus sigue respaldando a Luciano Spalletti, pero ya evalúa posibles alternativas de futuro. El principal objetivo sería Simone Inzaghi, aunque el club preferiría evitar un cambio de entrenador por ahora. Si la situación empeorara,habría dos opciones: apostar por Antonio Conte para poner en marcha un nuevo proyecto o recurrir temporalmente a Stefano Pioli, sin garantizarle la continuidad.


Si Spalletti siguiera hasta el final de la temporada, Inzaghi sería el principal candidato para dirigir a la Juventus en el futuro. Según la Gazzetta dello Sport, lo que lo haría especialmente idóneo serían su capacidad para adaptarse rápidamente a distintos contextos, su habilidad para sacar lo mejor de los jugadores y su disposición a trabajar en sintonía con las necesidades del club.

  • Los resultados obtenidos en la Lazio y en el Inter confirman sus cualidades. Inzaghi ha logrado ganarse la confianza de los futbolistas y formar grupos unidos y ambiciosos. Sabe trabajar tanto con jóvenes como con figuras consagradas, dirigir el vestuario con autoridad y defender públicamente al equipo en los momentos difíciles.


    Su palmarés también es notable: con la Lazio conquistó una Copa de Italia y dos Supercopas de Italia, mientras que con el Inter ganó un título de la Serie A, dos Copas de Italia y tres Supercopas. Pese a algunas decepciones, como las finales de la Champions League perdidas y el título de liga que se le escapó, su trayectoria sigue siendo positiva. Además de ganar trofeos, ha contribuido a aumentar el valor de los jugadores y de los clubes en los que ha trabajado.


    Precisamente esa capacidad para lograr resultados sacando partido de los recursos disponibles podría convencer a la Juventus, según explica la Gazzetta dello Sport. El club necesita relanzarse sin comprometer su sostenibilidad económica e Inzaghi es considerado un entrenador capaz de adaptarse a las limitaciones financieras, actuar con criterio en el mercado de fichajes y no exigir necesariamente grandes inversiones.


    El técnico también sería consciente de que, al menos al principio, en Turín tendría que aceptar ciertas renuncias y apostar por fichajes concretos. Sin embargo, devolver a la Juventus a la élite supondría un reto especialmente estimulante para su carrera: un cometido más complejo que los anteriores, pero también una oportunidad para seguir demostrando su valía.


    Por último, tras dos años en Arabia Saudita, Inzaghi podría estar dispuesto a aceptar un salario acorde con las posibilidades económicas de la Juventus, con la posibilidad de incluir primas ligadas a los resultados. Una solución que permitiría a la Juventus apostar por un entrenador ambicioso sin cargar en exceso el presupuesto.



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