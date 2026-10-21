Los resultados obtenidos en la Lazio y en el Inter confirman sus cualidades. Inzaghi ha logrado ganarse la confianza de los futbolistas y formar grupos unidos y ambiciosos. Sabe trabajar tanto con jóvenes como con figuras consagradas, dirigir el vestuario con autoridad y defender públicamente al equipo en los momentos difíciles.





Su palmarés también es notable: con la Lazio conquistó una Copa de Italia y dos Supercopas de Italia, mientras que con el Inter ganó un título de la Serie A, dos Copas de Italia y tres Supercopas. Pese a algunas decepciones, como las finales de la Champions League perdidas y el título de liga que se le escapó, su trayectoria sigue siendo positiva. Además de ganar trofeos, ha contribuido a aumentar el valor de los jugadores y de los clubes en los que ha trabajado.





Precisamente esa capacidad para lograr resultados sacando partido de los recursos disponibles podría convencer a la Juventus, según explica la Gazzetta dello Sport. El club necesita relanzarse sin comprometer su sostenibilidad económica e Inzaghi es considerado un entrenador capaz de adaptarse a las limitaciones financieras, actuar con criterio en el mercado de fichajes y no exigir necesariamente grandes inversiones.





El técnico también sería consciente de que, al menos al principio, en Turín tendría que aceptar ciertas renuncias y apostar por fichajes concretos. Sin embargo, devolver a la Juventus a la élite supondría un reto especialmente estimulante para su carrera: un cometido más complejo que los anteriores, pero también una oportunidad para seguir demostrando su valía.





Por último, tras dos años en Arabia Saudita, Inzaghi podría estar dispuesto a aceptar un salario acorde con las posibilidades económicas de la Juventus, con la posibilidad de incluir primas ligadas a los resultados. Una solución que permitiría a la Juventus apostar por un entrenador ambicioso sin cargar en exceso el presupuesto.







