Y eso que en junio el mensaje de Carnevali parecía claro, reforzado además con el fichaje de Jeff Ekhator procedente del Genoa: reforzar el componente italiano de la plantilla. Sin embargo, pocos meses después, el escenario ha cambiado por completo. Tanto es así que el domingo por la noche, en el Mapei Stadium contra el Sassuolo, Luciano Spalletti podría alinear a una Juventus con diez extranjeros como titulares y un solo italiano, Guglielmo Vicario, en la portería.





El vuelco se debe sobre todo a las lesiones. La larga ausencia de Manuel Locatelli, baja durante unos seis meses, ha privado a Spalletti de su principal referencia italiana en el centro del campo. A él se suma Andrea Cambiaso, que sigue lidiando con sus problemas de tobillo. También Ekhator estará de baja al menos un mes y medio.