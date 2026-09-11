La llegada de Giovanni Carnevali y Frederic Massara, y la continuidad de Luciano Spalletti, han marcado el inicio de un nuevo año cero para la Juventus, el enésimo intento de renacimiento para un club y un equipo que no ganan el Scudetto desde 2020. En estas horas, mientras la Vecchia Signora celebra los 15 años de su casa, el Juventus Stadium, hay un dato que permite una comparación con otro año cero de la historia juventina, el 2011-12, la primera temporada de Antonio Conte en el banquillo, la del primero de los nueve Scudetti consecutivos. Aquel año la Juventus jugó su primer partido en casa contra el Parma, tal y como ha ocurrido este año (antes del 1-1 ante el Milan): veamos las dos alineaciones de la Juve en estos dos partidos, a 15 años de distancia.
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Juventus, los italianos han desaparecido: cómo se pasó del 70 % al 20 %, entre decisiones de mercado y lesiones se derrumba el proyecto
EL CARA A CARA
Juventus-Parma 4-1 temporada 2011-12
Buffon, Lichtsteiner, Barzagli, Chiellini, De Ceglie; Marchisio, Pirlo; Pepe (71' Krasic), Matri (53' Vucinic), Del Piero (68' Vidal), Giaccherini. Entr. Conte
Juventus-Parma 2-0 temporada 2026-27
Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí (75' Kelly), Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceiçao (75' Cambiaso, 86' Koopmeiners), David (57' Gonzalez), Boga (57' Alajbegovic 6); Kolo Muani. Entr. Spalletti
El dato que salta inmediatamente a la vista, además de la presencia de un número decididamente superior de campeones en la Juventus 2011-12 respecto a la actual, es el número de italianos presente en el equipo de Conte respecto al de Spalletti: 10 de 14 para la Juve de 2011-12 (el 71%), 3 de 15 para la Juve de 2026-27 (el 20%).
¿Con el Sassuolo, un solo italiano?
Y eso que en junio el mensaje de Carnevali parecía claro, reforzado además con el fichaje de Jeff Ekhator procedente del Genoa: reforzar el componente italiano de la plantilla. Sin embargo, pocos meses después, el escenario ha cambiado por completo. Tanto es así que el domingo por la noche, en el Mapei Stadium contra el Sassuolo, Luciano Spalletti podría alinear a una Juventus con diez extranjeros como titulares y un solo italiano, Guglielmo Vicario, en la portería.
El vuelco se debe sobre todo a las lesiones. La larga ausencia de Manuel Locatelli, baja durante unos seis meses, ha privado a Spalletti de su principal referencia italiana en el centro del campo. A él se suma Andrea Cambiaso, que sigue lidiando con sus problemas de tobillo. También Ekhator estará de baja al menos un mes y medio.
LAS DECISIONES DE MERCADO
El mercado, además, ha reducido aún más la presencia italiana: han dejado la Continassa Fabio Miretti, Mattia Perin y Michele Di Gregorio, este último sustituido precisamente por Vicario. Así, quedan Federico Gatti, Daniele Rugani y los jóvenes del Next Gen Augusto Owusu y Filippo Pagnucco, pero ninguno, salvo sorpresa, debería salir como titular contra el Sassuolo.
El dato sigue siendo significativo para un club que históricamente ha sido la principal cantera de Italia, y que ha contribuido de manera decisiva con sus 'bloques' a los éxitos de Italia. La última Juventus con diez extranjeros y un solo italiano de inicio se remonta al derbi contra el Torino del 28 de febrero de 2023, cuando el único italiano titular era Nicolò Fagioli. Una situación excepcional: en la historia de la Juventus nunca ha sucedido que la Juventus comenzara un partido sin ni siquiera un italiano en el once titular.
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