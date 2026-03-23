Juventus: Locatelli habla tras fallar el penalti: «Soy consciente de mis responsabilidades, tengo que reaccionar ante el error. Ahora vamos a ganar el Mundial con la selección»

Capitán de la Juventus y titular indiscutible tanto con los bianconeri como con la selección italiana, este jugador de 28 años está cuajando una excelente temporada. La llegada de Spalletti lo ha vuelto a situar en el centro del juego de laVecchia Signora, con la que este año ya suma 39 partidos, 3 goles y 2 asistencias. Una temporada en la que se ha relanzado y que podría valerle a Locatelli en breve la renovación de su contrato hasta 2030 y un aumento salarial de más de 4 millones.





El propio seleccionador Gattuso habló del centrocampista en rueda de prensa y le renovó su confianza, a pesar del reciente fallo desde el punto de penalti, que, por cierto, no es el primero para la Juventus, que ha fallado con David, Yildiz y el propio Locatelli nada menos que tres penaltis consecutivos. «Locatelli lo está haciendo muy bien. Es un chico que está jugando con grandes cualidades físicas y técnicas. Estoy contento porque es un jugador que se ha recuperado y tiene mucha confianza. Puede echarnos una gran mano», estas fueron las palabras del seleccionador, una muestra más de estima en un momento difícil. Pero, una vez archivada la liga durante un par de semanas, como ha reiterado el propio Locatelli, ahora solo hay que concentrarse en la repesca del Mundial, una cita que no se puede fallar.