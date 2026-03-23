Juventus: Locatelli estaba destrozado; los mensajes de sus compañeros y de Spalletti

Son momentos amargos para Manuel Locatelli tras el 1-1 entre la Juventus y el Sassuolo: el capitán bianconero falló el penalti decisivo en los últimos minutos, dejando escapar dos puntos muy importantes de cara a la Champions.





El centrocampista asumió inmediatamente la responsabilidad del error: convencido en el momento de la decisión, quedó profundamente afectado por haber desperdiciado una ocasión decisiva. «Estaba destrozado por el resultado», se lee en Tuttosport, precisamente porque era consciente de haber desperdiciado una oportunidad monumental. Para el número 5 de la Juve, el domingo transcurrió en silencio, alejado de las redes sociales —donde tampoco faltaron los ataques— y en contacto con la familia.



