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Licina CremoneseGetty Images
Emanuele Tramacere
Traducido por

Juventus: Licina vuelve a Turín, hoy Spalletti lo observa de cara al futuro

Juventus
Cremonese
A. Licina

El mediapunta es una joya en bruto que la Juventus no quiere perder

Hay quien en la Turín juventina, cuando se habla de Adin Licina, ya habla de un pequeño arrepentimiento. El talentoso mediapunta/extremo ofensivo de la generación de 2007 fue integrado de hecho en el primer equipo de la Juventus entrenado por Luciano Spalletti durante casi todo el verano, pero luego se eligió para él un camino que lo llevó a salir cedido al Cremonese.

Hoy el alemán volverá a saltar al campo en la Continassa, lo hará como rival en el amistoso que los dos clubes han organizado para mantenerse en forma en este largo parón y precisamente él será uno de los jugadores a seguir del partido también con vistas al futuro y, por qué no, incluso de cara a enero.

  • Amistoso

    A las 12:00, en la Continassa, se disputará el partido amistoso entre la Juventus y la Cremonese. El objetivo será devolver minutos importantes a los jugadores que regresan de lesión, como por ejemplo Andrea Cambiaso, pero también mantener alto el nivel de físico de aquellos futbolistas que no han sido convocados con sus respectivas selecciones.

    Entre las filas del conjunto grigiorrosso, según Tuttosport, estará precisamente el exjugador de la Juventus Licina, que será seguido con atención por Spalletti de cara al futuro y para valorar el crecimiento que ha tenido hasta ahora.

  • Impacto devastador en la Serie B

    Adin Licina, alemán de claras raíces montenegrinas, es un mediapunta zurdo al que le gusta arrancar escorado a la derecha. Nacido en 2007, igual que Yildiz fue "arrebatado" por la Juventus al Bayern de Múnich en el mercado de invierno de 2006.

    La primera plantilla de la Juventus apenas la rozó, mientras que su experiencia en la Serie C con la Next Gen convenció en verano a Massara y Carnevali para que diera un paso más en un club ambicioso de la Serie B como la Cremonese. Cesión seca para no perderlo y un impacto en la categoría de plata que ya ha sido devastador: 4 apariciones entre liga y Copa Italia, con 2 goles y 1 asistencia, además de numerosas acciones técnicas espectaculares que han llamado la atención de aficionados y observadores.

  • Vigilado especial

    La Juventus apuesta fuerte por él y el amistoso de hoy servirá también para ver en directo los progresos realizados. De hecho, por Licina ya hay muchísimos clubes interesados y, con una situación económica todavía totalmente por definir en el balance de la Juventus, deberán tomarse varias decisiones el próximo verano para aumentar los ingresos por player trading.

    Alguien inevitablemente se marchará; solo habrá que entender quién. Licina está hoy en Cremona cedido en préstamo simple, pero sobre sus derechos pesan varias cláusulas dejadas a favor del Bayern en enero de 2006, en el momento de su fichaje: el club bávaro se aseguró, de hecho, una cláusula de prioridad en caso de futura cesión o el 30% de una reventa, lo que reduciría, y mucho, la posible plusvalía.

    El plan con Licina, por tanto, está claro: no será él el sacrificable y, en caso de explosión, la posibilidad de un regreso a Turín incluso adelantado al próximo enero no debe excluirse en absoluto.

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