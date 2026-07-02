Juventus, las primeras palabras de Ekhator: «Con Spalletti hay margen para crecer aún más»

Jeff Ekhator, delantero nacido en 2006 fichado de forma definitiva del Genoa, se estrena como jugador bianconero en los canales oficiales: «Venir a la Juventus es la mejor decisión para crecer. Llamé a mi agente y a mi familia, y todoscoincidieron: es una oportunidad única».





«Soy un jugador que se destaca principalmente por mis incursiones en profundidad; en los últimos años también he aprendido a jugar en equipo y a mantener la posesión del balón, y es una alegría inmensa haber llegado aquí: estoy deseando empezar, llego a un club que ha ganado mucho y que siempre está ahí arriba —añade Ekhator—. Hay muchas cosas en las que aún tengo que mejorar y en las que tengo que trabajar, y creo que estoy en el equipo adecuado para hacerlo. Con el entrenador (Spalletti, nota del editor) creo que puedo seguir creciendo».



