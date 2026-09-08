Juventus: las causas de las lesiones, las contradicciones del mercado y Spalletti, que debe encontrar nuevas soluciones para el ataque

Más lesionados que puntos en la clasificación: nueve a siete. Ese es el balance de las tres primeras jornadas de liga en la Juventus. En la enfermería, con problemas más o menos serios y con plazos más o menos largos, están: Yildiz, Thuram, Locatelli, McKennie, Cambiaso, Boga, Ekhator, Cabal y Sarr. Sobre el campo, han llegado las victorias ante el Frosinone y el Parma, seguidas del empate con el Milan.





El final del mercado y este inicio de campeonato tan particular explican mejor que cualquier palabra el enorme desafío que espera esta temporada a la Juventus, y todas las contradicciones de otro año cero de la reciente historia de la Juventus.