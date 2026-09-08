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CM Juventus Inside Spalletti 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus: las causas de las lesiones, las contradicciones del mercado y Spalletti, que debe encontrar nuevas soluciones para el ataque

Juventus
FEATURES
Opinion
L. Spalletti

Tras tres jornadas, muchas lesiones y un ataque que llora: decisivo el trabajo del técnico

Más lesionados que puntos en la clasificación: nueve a siete. Ese es el balance de las tres primeras jornadas de liga en la Juventus. En la enfermería, con problemas más o menos serios y con plazos más o menos largos, están: Yildiz, Thuram, Locatelli, McKennie, Cambiaso, Boga, Ekhator, Cabal y Sarr. Sobre el campo, han llegado las victorias ante el Frosinone y el Parma, seguidas del empate con el Milan.


El final del mercado y este inicio de campeonato tan particular explican mejor que cualquier palabra el enorme desafío que espera esta temporada a la Juventus, y todas las contradicciones de otro año cero de la reciente historia de la Juventus.

  • LAS LESIONES Y LOS PREPARADORES FÍSICOS

    Empecemos por las lesiones. Las causas son diversas, porque van desde lesiones traumáticas (Yildiz) hasta problemas musculares previos (Thuram), para terminar con pequeñas molestias que llegan de otras experiencias (Sarr), pero quizá, haciendo balance, se pueda encontrar un hilo conductor. Y se puede pensar que una de las causas que han llevado a la Juventus, en los últimos años, a ser el equipo con más futbolistas lesionados de media de toda la Serie A haya que buscarla también en los continuos cambios producidos en la Continassa.


    Porque así como en la cúpula se han ido sucediendo Paratici, Cherubini, Giuntoli, Comolli y Carnevali, y en el banquillo Allegri, Sarri, Pirlo, de nuevo Allegri, Motta, Tudor y Spalletti, también la figura del preparador físico de la Juventus ha vivido una situación complicada de cambios continuos. Después de los cinco años de Simone Folletti entre 2014 y 2019, desde 2019 hasta hoy se han sucedido: Losi, Ranzato, Bertelli, de nuevo Folletti, Colinet, Licini, Pertusio, Ragnacci y, ahora, Sinatti. Cambios continuos que, desde luego, no ayudan.


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  • EN BUSCA DESESPERADA DE ESTABILIDAD

    La estabilidad y la continuidad son lo que busca la Juventus, en todos los ámbitos de su trabajo, desde la dirección hasta el banquillo, pasando por el trabajo sobre el campo. La confirmación de Spalletti, fuertemente respaldada por Elkann y Chiellini, está pensada desde esta perspectiva. Y la llegada de Carnevali y Massara se ha concebido con la intención de construir los cimientos para una larga estabilidad, para abrir un ciclo.

  • LAS CONTRADICCIONES

    Claro, los actuales dirigentes, recién nombrados hace muy pocos meses, en estos días están comprobando de primera mano todas las contradicciones que son fruto de los continuos bandazos de los que Juventus ha sido protagonista en los últimos años. Algunos ejemplos para hacerse una idea: los goles y las asistencias de Nico Gonzalez, Koopmeiners y Gatti, jugadores que no salieron en verano solo porque no llegó la oferta adecuada; el pésimo inicio de temporada de Kolo Muani, fichado por Giuntoli, luego perseguido por Comolli y finalmente recuperado por Carnevali, una larga persecución por ahora infructuosa de cara al gol, con el añadido de los dardos de Spalletti; por último, un ataque que no marca mientras casi todos los jugadores ofensivos que dejaron la Juventus están viendo puerta en sus nuevos equipos (Vlahovic, Openda y Licina).

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  • La diferencia con Inter y Roma

    La conclusión es que tanto la directiva como Spalletti tienen motivos para reflexionar. Hay mucho trabajo por hacer, así como también son muchas las potencialidades de la plantilla. En esta fase, después de que la directiva haya hecho lo suyo en el mercado, depende sobre todo del técnico encontrar soluciones, quizá incluso inventando algunas nuevas y que se salgan del guion ya consolidado del 4-2-3-1, para mejorar la producción en ataque. La defensa es sólida: la diferencia con Inter y Roma hoy está toda en ataque, en el número de goles marcados, no en los encajados.

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