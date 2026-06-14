Juventus, la reunión entre Carnevali y Spalletti podría reabrir la renovación de Vlahovic

La llegada de Giovanni Carnevali como nuevo director general de la Juventus, en sustitución de Damien Comolli, puede cambiar el mercado de fichajes del club. Carnevali se reunió en Forte dei Marmi con Luciano Spalletti para planificar la plantilla de la próxima temporada.

Tras la charla del viernes, el sábado 13 se reunieron para analizar varios temas: los intocables de Spalletti y la posible reapertura de las negociaciones para renovar a Dusan Vlahovic. Una opción que parece sensacionalista, pero que podría concretarse en los próximos días.

El director general analiza todos los casos, incluido el del serbio, cuyo contrato vence el 30 de junio. Su situación sigue siendo delicada, pero la salida de Comolli podría cambiar las cosas. Antes las diferencias parecían insalvables, pero Carnevali podría barajar de nuevo las cartas.



