La Juventus podría hablar sudamericano en la sala de máquinas. Según revela Tuttosport, de hecho se están llevando a cabo evaluaciones sobre uno de los talentos emergentes del último Mundial: Matias Galarza, el metrónomo de Paraguay. El futbolista de la clase 2002 fue propuesto a la directiva de la Juventus en los últimos días: las reflexiones están en marcha.





Por características de juego, de hecho, a la plantilla de la Juventus le falta un elemento que sepa enlazar y orquestar el juego. Y por eso, según el diario turinés, Spalletti lo está pensando. Además, Massara sabe que existe la posibilidad de llevarlo a Italia a precio de saldo, visto que River puede dejarlo salir por solo 6 millones.