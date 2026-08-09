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Matias GALARZA-paraguay-202509(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus, la opción Galarza para la sala de máquinas: quién es y cuánto cuesta

Juventus
Fichajes
Matías Galarza

Aparece un nuevo centrocampista entre los objetivos de mercado de la Juventus

La Juventus podría hablar sudamericano en la sala de máquinas. Según revela Tuttosport, de hecho se están llevando a cabo evaluaciones sobre uno de los talentos emergentes del último Mundial: Matias Galarza, el metrónomo de Paraguay. El futbolista de la clase 2002 fue propuesto a la directiva de la Juventus en los últimos días: las reflexiones están en marcha.


Por características de juego, de hecho, a la plantilla de la Juventus le falta un elemento que sepa enlazar y orquestar el juego. Y por eso, según el diario turinés, Spalletti lo está pensando. Además, Massara sabe que existe la posibilidad de llevarlo a Italia a precio de saldo, visto que River puede dejarlo salir por solo 6 millones.

  • PRIMERO VENDER

    Por el momento, las prioridades son otras (Lucumi y el nuevo portero titular, además de un suplente para Kolo Muani), y para incorporar a otro centrocampista hace falta que antes salga alguien entre Arthur, Koopmeiners y Miretti. Un paso a la vez, por tanto, aunque también el amistoso de ayer contra el Inter en Australia puso de manifiesto que a esta Juventus le falta un organizador en el centro del campo.

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  • QUIÉN ES GALARZA

    Centrocampista de la generación de 2002, nacido en Asunción, Paraguay, Galarza pertenece a River Plate, pero en la primera parte de 2026 jugó cedido en Atlanta United, en Estados Unidos. Formado en las categorías inferiores de Olimpia Asunción, a los 18 años fue traspasado a Vasco da Gama, en Brasil, donde jugó de 2021 a 2023, con un balance de 58 partidos y 5 goles (y con un paréntesis a préstamo en Coritiba en 2022, con 11 partidos). Después se trasladó a Argentina, primero a Talleres (de 2023 a 2025, 68 partidos y 5 goles) y luego a River Plate en 2025 - 14 partidos y ningún gol - antes de la cesión a Atlanta (10 partidos y ningún gol). Con la selección de Paraguay suma 19 partidos y 4 goles.

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