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CM Grafica Juventus Kolo Muani Woltemade 16 9 nuovaGetty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Juventus: la idea de alinear juntos como titulares a Kolo Muani y Woltemade ante la Lazio. Este es quien se quedaría fuera

Juventus
R. Kolo Muani
N. Woltemade
Serie A

Tras la buena actuación de la Juventus en la última media hora en Vigo, con ambos delanteros en el campo, Spalletti se plantea alinearlos juntos desde el primer minuto.

Es una idea que cobra fuerza con el paso de las horas: Randal Kolo Muani y Nick Woltemade juntos desde el primer minuto en el Juventus-Lazio del domingo por la noche. La presencia de ambos delanteros de la Juventus sobre el césped en el tramo final del partido que ganó la Vieja Señora en el campo del Celta de Vigo, en la Europa League, cambió la cara del equipo y culminó la remontada. Ambos marcaron y ambos fueron de menos a más.


Woltemade, que había jugado mal en la primera parte, como casi todo el equipo, salió tras el descanso con otra actitud, hasta que marcó, en el minuto 58, el gol del empate, su segundo tanto con la camiseta de la Juve tras el que anotó de penalti ante el NEC, también en la Europa League. Después, la entrada de Kolo Muani en el minuto 64 en lugar de un desdibujado Alajbegovic dio un impulso al equipo y al propio Woltemade, que se movió aún mejor y con más incisividad. Hasta que el francés marcó el gol de la victoria en el minuto 92.


  • QUÉ PIENSA WOLTEMADE

    Tras el partido, Woltemade comentó: «Me gusta jugar con Kolo Muani. Hoy lo hemos hecho realmente bien y él ha marcado su segundo gol consecutivo. ¿Capello le dijo a Spalletti antes del partido que Kolo Muani y yo debemos jugar juntos? Sí, pero yo no soy el entrenador: confío en él. Creo que, si seguimos marcando goles, eso solo puede ayudarnos».


    La idea ronda la cabeza de Spalletti, más allá de las sugerencias de Capello. Y la buena última media hora contra el Celta podría convencer al técnico de la Juventus de alinear a ambos como titulares ante la Lazio, en el partido tardío del domingo de la séptima jornada de la Serie A. Aún no es seguro, pero es una opción que Spalletti baraja, y veremos qué dice en la rueda de prensa previa al partido.

  • ¿QUIÉN SE QUEDA FUERA?

    Si Kolo Muani y Woltemade fueran ambos titulares, ¿quién podría quedarse fuera? Respecto a la alineación presentada en Vigo, uno de los dos, Conceicao o Alajbegovic, podría quedarse en el banquillo. Y durante el partido, si fuera necesario sustituir a Kolo Muani o a Woltemade, Spalletti tendría las opciones de Nico Gonzalez y Boga. Este último ha trabajado hoy con el grupo y podría volver a la convocatoria después de más de un mes.

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