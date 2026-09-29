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cm grafica juventus koopmeiners 2027
Emanuele Tramacere
Traducido por

Juventus: Koopmeiners vuelve a estar en venta, las cifras para no incurrir en pérdidas por traspaso

Juventus
T. Koopmeiners

El centrocampista neerlandés será uno de los sacrificables en el mercado en enero para hacer caja.

Ya han pasado 6 partidos, 5 de liga y 1 de Europa League, pero Teun Koopmeiners sigue sin convencer al 100% a Luciano Spalletti. El técnico toscano se ha visto, forzado por las circunstancias, obligado a darle espacio y minutos, pero las respuestas dadas sobre el campo no han satisfecho al entrenador.


¿Y entonces? Con un balance afectado y con la necesidad de volver al mercado, el ex del Atalanta, informa la Gazzetta dello Sport, volverá a ser puesto en el mercado, intentando esta vez no encontrar su oposición a una cesión definitiva.


  • Le cuesta “arrancar” a la Juve

    No es solo una cuestión de meros números, porque en acta figuran un gol y una asistencia en este arranque de temporada. Lo que no gusta a Spalletti, a los aficionados y a la directiva (que ve en el balance las cifras monstruosas por amortización y salario) es la personalidad con la que salta al campo, además de esa necesidad, incumplida, de que cargue con la Juventus a la espalda.

  • OBJETIVO TRASPASO, QUIÉN LO QUERÍA

    Las opciones de llegar a un giro seguirán existiendo (necesariamente, dada la emergencia), pero el objetivo de la Juventus sigue siendo traspasar definitivamente a Koopmeiners en enero.

    En verano, los clubes interesados en una compra a título definitivo eran el Besiktas y un par de clubes árabes, mientras que Galatasaray, Manchester United, Mónaco y Newcastle presionaban por una simple cesión.

  • LA CIFRA PARA NO GENERAR PLUSVALÍAS NEGATIVAS

    Pero ¿por qué cifra puede permitirse la Juventus vender al neerlandés? Permitirse, sí, porque con unas cuentas que se cerrarán con unas pérdidas de unos 60 millones y los ingresos no percibidos de la Champions, Giovanni Carnevali tiene la necesidad de incrementar los datos de Player Trading y no puede incluir en absoluto minusvalías en el balance.


    Y Koopmeiners a 30 de junio de 2026 seguía pesando todavía por 31 millones de euros, con una cuota de amortización de unos 10 millones de euros. En consecuencia, en caso de salida en propiedad durante el mes de enero, para no registrar minusvalías hará falta una venta por no menos de unos 26 millones de euros.

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