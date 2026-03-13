Juventus, Kiwior vuelve a aparecer: Kelly no es intransferible

La Juventus trabaja para mejorar el nivel de la defensa, considerada prioritaria por Luciano Spalletti.El único central que se considera realmente intransferible es Gleison Bremer, mientras que todos los demás están en el mercado, ni siquiera Lloyd Kelly, apreciado por el entrenador por su calidad en la construcción del juego, pero potencialmente sacrificable ante una oferta importante de la Premier League, donde no faltan admiradores.

Precisamente para protegerse, la directiva bianconera acelera el fichaje de Marcos Senesi, que a partir de julio quedará libre tras su positiva experiencia en el Bournemouth. La Juve ya ha presentado una oferta por escrito, inferior a la del Aston Villa, pero el prestigio del club puede pesar en la elección del defensa argentino, listo para firmar a sus 28 años el contrato más importante de su carrera.