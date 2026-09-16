Juventus, Kalulu: «Kolo Muani hará una gran temporada. ¿Conceição o Zhegrova? A mí no me cambia muchísimo»

Pierre Kalulu, defensa de la Juventus, habla en rueda de prensa en la víspera del partido contra el NEC Nijmegen, correspondiente a la primera jornada de la fase de liga de la Europa League, programado para mañana a las 21:00 en el Allianz Stadium.





"¿La derrota contra el Sassuolo? Para nosotros el único partido que cuenta es el próximo —explica el defensa francés, tal y como recoge Gazzetta.it—, porque solo sobre el futuro podemos influir. Hemos vuelto a ver el partido y somos conscientes de que tenemos que aprender de nuestros errores. Sabemos que el Nec ataca mucho, así que debemos estar atentos".





"Conozco bien a Randal y sé que es alguien que está trabajando, sabe que no ha conseguido marcar pero yo soy el primero en saber que cuando empiece a marcar nos echará una gran mano, no tengo dudas de que hará una gran temporada".



