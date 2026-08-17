El amistoso interno entre Juventus y Juventus Next Gen (antes disputado en Villar Perosa y hoy en el Allianz Stadium) duró solo un tiempo, con la habitual invasión de campo llegada poco antes del pitido inicial de la segunda mitad.

En un ambiente de fiesta, ante los micrófonos de Sky Sport compareció John Elkann, heredero de la familia Agnelli, consejero delegado de Exor y propietario de Juventus. Importante el mensaje lanzado por el patrón sobre el futuro porque, pese a un clima de reconstrucción, ¡el objetivo principal de la Juventus debe seguir siendo ganar!