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cm grafica john elkann juventus 2025 2.1 desk high impactGetty Images
Emanuele Tramacere

Traducido por

Juventus, John Elkann: «La reconstrucción debe partir de Italia y de nuestra identidad, pero el objetivo sigue siendo ganar». Gran relación con Spalletti: por eso he elegido a Carnevali

Juventus
L. Spalletti

El consejero delegado de Exor y propietario de la Juventus explicó el proyecto en torno al club.

El amistoso interno entre Juventus y Juventus Next Gen (antes disputado en Villar Perosa y hoy en el Allianz Stadium) duró solo un tiempo, con la habitual invasión de campo llegada poco antes del pitido inicial de la segunda mitad.

En un ambiente de fiesta, ante los micrófonos de Sky Sport compareció John Elkann, heredero de la familia Agnelli, consejero delegado de Exor y propietario de Juventus. Importante el mensaje lanzado por el patrón sobre el futuro porque, pese a un clima de reconstrucción, ¡el objetivo principal de la Juventus debe seguir siendo ganar!

  • Gran relación con Spalletti

    "La relación que tengo con Spalletti es una relación fuerte y de verdad no podía rechazar la experiencia de poder ver el partido a su lado en el banquillo. Me gustó mucho, también porque pude escuchar en primera persona sus pensamientos durante el partido, además de que desde el banquillo se tiene una visión del juego completamente particular".

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  • LA ELECCIÓN DE CARNEVALI

    "Giovanni es un gran profesional que conoce muy bien el fútbol italiano, en este momento la Juventus está llevando a cabo un refuerzo que debe partir de Italia y respetar lo que es la identidad del club, una identidad que encaja muy bien con las capacidades de Giovanni Carnevali y con sus ambiciones, que son las mismas que las del club, es decir, las de perseguir la victoria"

  • Volver a ganar

    "Hay que empezar a ganar, porque ganando llegan resultados cada vez más importantes tanto en Italia como en Europa. Este año será importante sacar adelante todos los compromisos que tenemos, teniendo presente que el fútbol está hecho de ciclos y que hoy estamos en una fase de reconstrucción, pero también tenemos la convicción de que todos en la Juventus están decididos a seguir adelante con el objetivo de devolver a este club a la cima".

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