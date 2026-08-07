Mientras tanto, sobre Alajbegovic habla hoy Sergej Barbarez, seleccionador de Bosnia y Herzegovina, entrevistado por la Gazzetta dello Sport: «Quiero felicitar a Kerim por este importante paso en su carrera. Formar parte de un club como la Juventus es un gran logro y un justo reconocimiento al compromiso y la dedicación que ha demostrado».





Barbarez prosigue: «Es uno de los jóvenes con más talento de nuestro país. Tiene una técnica excepcional, una gran seguridad con el balón en los pies y posee la mentalidad adecuada para convertirse en un campeón. Lo que más me impresiona es su ganas de aprender y mejorar cada día. El traspaso a la Juventus también conlleva un gran sentido de la responsabilidad. Kerim es todavía muy joven, así que lo más importante será tener paciencia. La constancia en el trabajo le ayudará a crecer gradualmente hasta convertirse en una pieza indispensable para Spalletti. Si sigue siendo humilde y manteniéndose concentrado, como sabe hacer, estoy seguro de que logrará triunfar también en un gran club europeo como la Juventus».





Por último, sobre la posición preferida de Alajbegovic, el seleccionador de Bosnia y Herzegovina no se moja: «Mediapunta o extremo, ¿dónde rinde mejor? Sabe aprovechar muy bien los espacios, no tendrá problemas. Como seleccionador de Bosnia me siento orgulloso de él. Estoy deseando verlo ponerse a prueba en una de las ligas más importantes del mundo».