Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
cm grafica lewandowski barcellona 2025 26Calciomercato
Emanuele Tramacere

Traducido por

Juventus, intento por Lewandowski: pocas posibilidades de quedarse en el Barcelona

Una encuesta entre el entorno del jugador para comprender las posibilidades de llegar al Juventus: una pista difícil.

El Milan no es el único equipo interesado en Robert Lewandowski. El delantero polaco se encuentra en una situación contractual complicada con el Barcelona y, al final de la temporada, deberá tomar una decisión muy importante para su futuro, con la posibilidad de una salida a título gratuito aún muy probable. Sí, pero ¿hacia dónde?

Según informan Matteo Moretto y Fabrizio Romano, en los últimos días se ha sumado a la lista de pretendientes la Juventus, que en verano quiere intentar regalar a Luciano Spalletti un delantero fiable para su ataque.

  • EL CONTRATO CON EL BARCELONA

    Cabe recordar que Lewandowski tiene contrato con el Barcelona hasta el 30 de junio de 2026, pero que, dentro del acuerdo actual, se ha incluido una cláusula de renovación automática y unilateral hasta el 30 de junio de 2027. Entre las partes existe un acuerdo de caballeros que, en cualquier caso, da al polaco la posibilidad de rechazar la eventual oferta catalana, que hoy por hoy es lo más improbable. 

    • Anuncios

  • EL BARCELONA NO RENUEVA, ÉL ESPERA

    «Pronto decidiré mi futuro», declaró Lewandowski en noviembre, pero hasta la fecha aún no ha tomado ninguna decisión. El exdelantero del Bayern y del Borussia Dortmund quiere mantenerse concentrado en el campo y ganar tantos trofeos como sea posible, incluida la Liga de Campeones, que sería la segunda para él y coronaría una carrera increíble. A sus 37 años, el jugador nacido en 1988 aún no ha decidido qué hacer, pero la decisión la ha tomado el club catalán que, salvo sorpresas, no hará uso de la cláusula de renovación y lo dejará libre a título gratuito.

  • INTENTO DE LA JUVENTUS

    Como se ha dicho desde hace tiempo, el Milan ha pensado en el delantero polaco, pero en las últimas semanas, según informan Moretto y Romano, también ha habido un intento por parte de la Juventus. El objetivo del club bianconero es renovar a Dusan Vlahovic, ceder a Openda y David, y acompañar al serbio con otro 9 de fiabilidad garantizada. De ahí la sondeo con el entorno de Lewandowski.

  • ELECCIÓN DE VIDA, ATENCIÓN A LA MLS

    A día de hoy, la situación es más que complicada, ya que, por un lado, Lewandowski aún no ha decidido qué hacer y no quiere precipitarse en sus decisiones y, por otro, tendrá que decidir cómo poner fin a su carrera. No tanto a nivel económico, sino como una elección de vida. En este sentido, hay que destacar los numerosos contactos con clubes de la MLS, la liga estadounidense, que podrían garantizarle un sueldo de primera y, potencialmente, también el traslado a una ciudad importante para el futuro de su familia.

0