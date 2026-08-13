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Juventus Inside Vlahovic 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus, ilusión Vlahovic: un ganador solo en taquilla, pero el sustituto aún no llega

Juventus
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Opinion
D. Vlahovic

Ni Premier ni LaLiga, el serbio se va al Besiktas con un rico salario

Ahora que ha encontrado un nuevo equipo, se puede hacer un balance definitivo sobre quién fue, y qué representó, Dusan Vlahovic para la Juventus. Al final, creemos que se puede hablar de una gran decepción, o al menos de una gran ilusión.


Sin duda se había ilusionado la Juventus cuando en enero de 2022 lo fichó procedente de la Fiorentina por 70 millones de euros más 10 en bonus, garantizándole al mismo tiempo un súper salario que, al incrementarse, acabaría alcanzando incluso los 12 millones por temporada. La Juventus, al fichar a un jugador de 22 años que sumaba 108 partidos y 49 goles con la Fiorentina, pensaba que se había asegurado en casa a un delantero generacional, uno capaz de tirar del equipo y de marcar la diferencia. No fue así.



  • Eso sí, a Vlahovic hay que concederle un atenuante, que es haber llegado a una de las peores Juventus de la historia. En cuatro años y medio, en el mundo de la Juventus ha pasado de todo: un presidente (Agnelli) y todo un Consejo de Administración arrasados por una investigación, una serie de cambios en la directiva como nunca se había visto en la historia del club (Arrivabene, Cherubini, Giuntoli, Comolli y por último Carnevali y Massara), por no hablar de los entrenadores. Vlahovic en Turín ha sido entrenado por Allegri, Motta, Tudor y Spalletti, para reencontrarse finalmente con Italiano, el técnico que más le había revalorizado en la Fiorentina y con el que ahora vuelve a coincidir en el Besiktas.


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  • En cualquier caso, más allá del caos de la Juventus en los últimos años, le habría correspondido precisamente a Vlahovic, y a pocos más, demostrar que eran campeones capaces de marcar la diferencia de todos modos, y de sacar al equipo de las arenas movedizas. Y Vlahovic solo lo ha hecho parcialmente: más allá de sus 68 goles en 168 partidos, el número 9 ha sido a menudo víctima de sus nerviosismos y frustraciones, y de limitaciones técnicas que nunca ha logrado mejorar, en particular en el control del balón y en la combinación en espacios reducidos con sus compañeros de equipo. Vlahovic, pese a estar dotado de un disparo potente y preciso, deja a la Juventus con un solo trofeo en sus vitrinas, la Copa Italia de 2024, ganada gracias a un gol suyo en la final contra el Atalanta.



  • Que Vlahovic no sea ese campeón que el entorno de la Juventus había esperado lo demuestra también el destino al que lo ha llevado el mercado. El serbio ha alimentado durante meses, si no durante años, sueños más importantes, cuando se hablaba de la Premier League, del Arsenal en particular, o bien del Barcelona y del Bayern de Múnich. Al final, ninguno de estos clubes lo tomó en consideración. Con 26 años, y durante los próximos tres, y por tanto en la fase central y más importante de su carrera, Vlahovic debe conformarse con la liga turca. Lo decimos, obviamente, con el máximo respeto por el Besiktas y por el fútbol turco, que en este momento histórico son más ricos y competitivos que el fútbol italiano. Pero no son la Premier ni LaLiga, que eran los sueños de Vlahovic.

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  • Desde el punto de vista contractual, el jugador nacido en 2000 de Belgrado sale claramente ganando: en Estambul percibirá un salario de 7,5 millones netos por temporada más bonus y una suculenta prima de fichaje. En este sentido, él y su entorno son claramente los ganadores. La Juventus, en cambio, todavía tiene que encontrar al sustituto de Vlahovic, porque Kolo Muani es un delantero móvil, al que le gusta moverse por todo el frente de ataque, y no el clásico nueve de área.

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