Ahora que ha encontrado un nuevo equipo, se puede hacer un balance definitivo sobre quién fue, y qué representó, Dusan Vlahovic para la Juventus. Al final, creemos que se puede hablar de una gran decepción, o al menos de una gran ilusión.





Sin duda se había ilusionado la Juventus cuando en enero de 2022 lo fichó de la Fiorentina por 70 millones de euros más 10 en bonus, garantizándole al mismo tiempo un sueldo descomunal que, al incrementarse, habría llegado incluso a los 12 millones por temporada. La Juventus, al fichar a un jugador de 22 años que acumulaba 108 partidos y 49 goles con la Fiorentina, pensaba que se había asegurado un delantero generacional, uno capaz de arrastrar al equipo y de marcar la diferencia. No fue así.







