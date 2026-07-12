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Parma Calcio 1913 v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus hace su primera oferta al Parma por Pellegrino: detalles y declaraciones de Cherubini

Juventus
Fichajes
M. Pellegrino
Parma Calcio 1913

El club bianconero busca fichar un delantero para Spalletti.

Mientras se define el futuro de Randal Kolo Muani y de Vlahovic, la Juventus busca fichar un delantero para Luciano Spalletti, además de Jeff Ekhator, y aguarda saber qué pasará con David, Openda, Zhegrova y Milik.


Según Tuttosport, el primero en llegar podría ser Mateo Pellegrino, del Parma, club con el que la Juve mantiene excelentes relaciones y que se muestra dispuesto a cederlo. El diario asegura que la Vecchia Signora está decidida a ficharlo ya. Pellegrino prioriza a la Juve, aunque varios equipos de la Premier League y La Liga siguen interesados.


  • LAS CIFRAS

    Según Tuttosport, la Juventus ofreció al Parma ceder al delantero argentino un año, con obligación de compra de 30 millones si el clubemilianologra la permanencia. El Parma lo rechazó: necesita el dinero ya para fichar un sustituto.


    El club emiliano lo vendería por unos 30 millones o aceptaría una cesión más costosa. Las conversaciones continúan y podrían cerrarse en las próximas horas.


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  • CHERUBINI ABRE

    Federico Cherubini, director general del Parma, habla así de Pellegrino, según la Gazzetta di Parma: «Es pronto para decir si se marchará. Llegó de Argentina joven y con poca experiencia, y en dos temporadas ha logrado mucho, así que es lógicoque reciba ofertas de clubes importantes y que, a sus 24 años, quiera dar el salto. No tiene por qué suceder, pero, si ocurre, lo entenderíamos. Si lo dejamos marchar es porque sabemos que obtendremos lo necesario para reinvertir y crecer».

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